1,3 milliard de cas de diabète dans le monde d’ici 2050, selon une étude

Le nombre de personnes qui vivent avec le diabète pourrait doubler à travers le monde d’ici les 30 prochaines années, selon une nouvelle étude.

Les cas devraient passer de 529 millions à 1,3 milliard d’ici 2050, a rapporté «CTV News». Ce phénomène est dû à un manque de stratégie d'atténuation efficace pour lutter contre la maladie ou la réduire, selon une étude publiée dans la revue scientifique britannique «The Lancet».

Si le nombre de cas s'élève dans chaque pays, l’augmentation ne sera pas nécessairement égale.

Les chercheurs évaluent que l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient verront leur nombre de cas augmenté à 16,8 %, comparativement à 9,3 % aujourd’hui. En Amérique latine et dans les Caraïbes, ça s’élèvera à 11,3 %.

Dans le monde entier, les experts s’attendent à un pourcentage de 9,5 % d’ici une trentaine d’années, alors qu’il est actuellement évalué de 6,1 %.

Plusieurs facteurs expliquent cette croissance soudaine, comme les systèmes de santé sous-financés et mal préparés, ainsi que des défis socioéconomiques telles une mauvaise nutrition, la pauvreté et la sédentarité.

Bien que l’obésité joue aussi un rôle dans cette augmentation, les chiffres démontrent que la maladie se trouve plus souvent chez les personnes plus âgées.

L’étude est constituée de participants de 204 pays et territoires, à travers 25 groupes d’âge. Elle a prouvé que la majorité des cas dans le monde proviennent du diabète de type 2, soit celle associée à l’obésité.

Le diabète, de type 1 et 2, représente des risques de santé majeurs et reste l'une des dix principales causes de décès et de handicap dans le monde.

Ces données n’incluent pas les impacts de la pandémie de COVID-19.