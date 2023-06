Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Deux fois plus de culture

Les villes de Repentigny et de L’Assomption ont eu une belle idée : s’allier pour offrir un large éventail de festivals, spectacles, expositions et activités culturelles estivaux. « Ta nouvelle flamme culturelle » (leur slogan) pourra briller tout l’été au Théâtre Hector-Charland (Le dîner de cons, Nos icônes), aux soirées musicales à L’Ange Cornu (Geoffroy, Milk & Bone), les week-ends à la place publique (Luc De Larochellière, Andrea Lyndsay), au Vieux Palais de L’Assomption (Radio Radio, Hauterive), aux vendredis jazz, au Lumifest Repentigny, au Théâtre Alphonse-Desjardins (théâtre musical Belmont) et à l’exposition de Diane Dufresne qui présente, en grande première, ses sculptures au centre d’art portant son nom.

► Où : À L’Assomption et Repentigny

—Sarah-Émilie Nault

Country Queb d’Emmanuelle Boucher

Les fans de country connaissent déjà le nom d’Emmanuelle Boucher. Les autres mélomanes, eux, feraient mieux de l’apprendre puisque la jeune chanteuse n’a vraisemblablement pas fini de nous épater. Preuve à l’appui : Country Queb, un nouvel EP lancé il y a quelques jours, où elle passe à travers son prisme bien à elle des succès empruntés à Marjo, Gabrielle Destroismaisons, Les BB, Offenbach ou encore FouKi et Jay Scøtt. Voilà le parfait compagnon pour un week-end ensoleillé, une balade en voiture ou simplement pour célébrer la fête nationale entre amis.

► Où : Disponible sur les plateformes

—Bruno Lapointe

Cinéma en plein air

Qui dit été, dit cinéma en plein air. Comme chaque année, l’organisme Ciné-Quartier propose plusieurs projections extérieures gratuites pendant tout l’été au cœur cinq quartiers : Verdun, LaSalle, L’Île-des-Sœurs, Saint-Michel et Verchères. C’est C.R.A.Z.Y., le classique du cinéaste Jean-Marc Vallée mettant en vedette le regretté Michel Côté, qui ouvre le bal ce soir au Centre Henri-Lemieux de LaSalle, pour souligner la fête nationale. Parmi les autres longs métrages présentés plus tard cet été, mentionnons le documentaire Je m’appelle humain (le 14 juillet à Verchères), le film familial Le trésor du Petit Nicolas (le 29 juillet à Verdun) et le thriller financier Norbourg (le 3 août à L’Île-des-Sœurs).

► Informations : cinequartier.ca

—Maxime Demers