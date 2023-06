Catherine Proulx Lemay: Pleurer en regardant ses émissions préférées

Les larmes montaient souvent aux yeux de la petite Catherine Proulx-Lemay quand elle s’installait devant la télévision, car les animaux dont elle suivait les aventures avec intérêt étaient confrontés à des situations difficiles. Mais même triste, elle continuait de s’y intéresser et de les attendre avec impatience. Des souvenirs impérissables.

Catherine, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

Photo tirée de IMDB

Évidemment, Passe-Partout [première génération, NDLR], mais aussi Belle et Sébastien, Rémi sans famille, Nils Holgersson, Le Petit Castor et Démétan, la petite grenouille. Je suis de cette génération un peu masochiste qui a beaucoup pleuré en regardant ses émissions préférées... Des séries mettant souvent en vedette des animaux, et où l’injustice, la pauvreté, l’exclusion et la cruauté sont autant de thèmes abordés. Bref, des thèmes tout légers, tout légers !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Je me souviens très bien d’avoir hâte au samedi matin, d’avoir hâte de me blottir avec mon chat sur le divan du salon, emmitouflée dans une couverture chauffante, pour enchaîner toutes mes émissions préférées. Un rituel sacré.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Photo tirée de IMDB

Oui, quand même. Oui pour mes dessins animés préférés, mais aussi pour tous les téléromans que mes parents regardaient. Du tac au tac, Des dames de cœur, L’héritage, Le temps d’une paix, Jamais deux sans toi... La télévision qu’on écoutait était uniquement en français, et presque exclusivement québécoise.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Photo tirée de IMDB

Je ne peux pas passer à côté de Passe Carreau [jouée par Claire Pimparé, NDLR]. Je la trouvais si belle, drôle, vive et perspicace. J’aurais voulu qu’elle soit ma grande sœur.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

La chanson des Mystérieuses cités d’or. « Ah, ah, ah, ah, ah, Esteban, Zia, Tao, les cités d’or... »

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

J’aurais adoré jouer dans Iniminimagimo [comme Louise Lavoie, Joël Legendre, Jean Petitclerc, Dominic Philie et Christine Séguin, NDRL], explorer l’univers du conte et jouer mille personnages.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

N’importe quel univers qui fait oublier le quotidien, qui permet de rêver, de fabuler, de voyager, de développer son imagination.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je trouve que les enfants d’aujourd’hui vieillissent trop vite et sont exposés très jeunes à des émissions qui ne sont pas nécessairement destinées à eux. Je parle un peu par expérience, de mes propres enfants [ses fils Milan et Ludovic, NDRL]. Il se fait encore de la très bonne télévision ici, surtout pour les tout-petits. Mais je suis un peu nostalgique du Canal Famille et de VRAK TV. Nostalgique des émissions éclatées pour les ados.

Catherine Proulx-Lemay joue dans Premier Trio, l’adaptation télé des romans jeunesse de Nadia Lakhdari qui tournent autour du hockey. Les 13 premiers épisodes de la série sont diffusés sur ICI Tou.tv Extra. Les 13 autres de la première saison pourront être visionnés à compter du 6 juillet. L’artiste est également en vedette de la pièce Silence, on tourne ! proposée tout l’été au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme.