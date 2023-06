Comment trouver les plages les plus propres pour la baignade au Québec

La plage idéale existe. Et il y en a plusieurs au Québec, où l’eau est de bonne qualité pour la baignade.

Vous avez même le choix. Il suffit de jeter un coup d’œil sur la liste des plages publiques où l’eau a fait l’objet d’analyses dans le cadre du programme environnemental québécois Environnement Plage.

Bon à savoir

Photo fournie par Alain Demers

Toutes les plages publiques ne participent pas au programme, certaines s’étant désistées dans le passé parce que les résultats ne les avantageaient pas. Une plage non participante n’est pas forcément dotée d’une eau de mauvaise qualité, mais au moins, avec des analyses, c’est plus rassurant.

Il s’agit d’analyses bactériologiques mesurant la concentration de coliformes fécaux, les cotes variant de A (excellent) à D (polluée et fermée jusqu’à une meilleure cote).

Durant l’été, il est possible que la cote de la plage change. La situation peut se produire, par exemple, dans le cas où elle est assidûment fréquentée par des goélands ou des bernaches y ayant laissé leurs fientes.

Sur le site Web du programme Environnement Plage, il y a alors lieu de consulter les résultats les plus récents. Si les analyses n’ont pas été faites pour 2023, vérifiez les cotes de l’an dernier et même de 2021. Pour y avoir accès, passez par Google en écrivant « programme environnement plage 2022 ».

Des exemples

Photo fournie par Sépaq

Voici des plages dont les tests ont donné de bons résultats pour la qualité de l’eau. Notez toutefois qu’il est préférable de revérifier, car de nouvelles analyses de ces plages pourraient avoir lieu cet été.

•Lac Maskinongé : Au cours des dernières années, la plage municipale de Saint-Gabriel, dans Lanaudière, s’est plutôt bien classée. Une cote B a été attribuée l’an dernier et une cote A en 2021.

•Lac des Sables : À Sainte-Agathe-des-Monts, la plage Major a mérité une cote B, l’été dernier. Location d’embarcations à quelques pas et de petits chalets. Camping.

•Lac Simon : À Duhamel dans l’Outaouais, le Centre touristique du Lac-Simon, géré par la Sépaq, est doté d’une plage de deux kilomètres. Cotée B l’an dernier et A en 2021. Camping et tentes équipées à louer.

•Lac Fraser : Au parc national du Mont-Orford, aussi géré par la Sépaq, la plage a joui d’une cote A trois étés d’affilée. Achat du droit d’accès en ligne. Petites embarcations à louer.

•Lac des Deux Montagnes : Dans l’ouest de l’île de Montréal, la plage du parc-nature de Cap-Saint-Jacques a été cotée B trois années de suite. Le site est fort agréable pour un pique-nique.

Pour en savoir plus sur la plage de votre choix, il suffit de la chercher avec Google.

PROGRAMME ENVIRONNEMENT PLAGE

Cotes de qualité de l’eau pour la baignade : A (excellente), B (bonne), C (passable), D (polluée) plage fermée jusqu’à une meilleure cote

A (excellente), B (bonne), C (passable), D (polluée) plage fermée jusqu’à une meilleure cote www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/env-plage

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Au Diable vert

Dans cette station de montagne à Glen Sutton, on loge dans de belles cabanes ou encore sous la tente. Vélo volant (dans les arbres). Baignade en rivière et descente en tripe. Planche à pagaie et kayak. Chiens admis.

►www.audiablevert.com

Un parc étonnant à Mont-Blanc

Le parc Éco-Laurentides se distingue par ses sentiers pédestres et ses passerelles au bord des lacs. De plus, on y loue kayaks, planches à pagaie et pédalos. Hébergement aux Refuges perchés.

►www.ctel.ca

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec: 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.