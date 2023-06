Et si vous goûtiez au vin de ces quatre Montréalais?

Deux étages sous le toit où l'on trouve 140 pieds de vigne, des Montréalais mettent en bouteille des milliers de litres de vin fait à partir de raisins québécois.

«Nous produisons du vin, du cidre et des boissons alcoolisées faits entre autres à partir de résidus de raisins», explique Laurent Noël, un des cofondateurs, dans le chai de l’entreprise où des fûts de chêne font vieillir le vin.

«Notre modèle d’affaires s’inspire de l’économie circulaire; nous travaillons avec des organismes comme Cidre Sauvageon et Vignes en ville», ajoute Guillaume Laliberté, un des trois autres cofondateurs.

Dans quelques années, ils pourront produire du vin à partir de leurs propres cépages puisqu’ils ont planté des vignes à Oka. Chardonnay, chenin blanc, riesling, pinots noir et gris, gamay seront ainsi produits, mis en bouteille et vieillis dans la région montréalaise.

Mais les quatre vignerons urbains qui ont fondé Lieux communs en 2018 n’ont pas attendu leurs premiers raisins pour embouteiller des milliers de bouteilles qu’ils vendent dans 300 épiceries et restaurants de la région de Montréal.

30 000 litres

Née comme un projet entre amis il y a cinq ans, Lieux communs a produit moins de 200 litres la première année. Aujourd’hui, on vise une production de 30 000 litres par an.

En plus du vin, l’entreprise produit du cidre et des boissons alcoolisées. Elle extrait le sucre de différents produits végétaux (fleurs, petits fruits, miel) pour le faire fermenter et produire un alcool qui peut être mélangé à des liquides aromatisés.

Les deux compères qui rencontrent Le Journal se consacrent à temps partiel à leur entreprise pour l’instant, mais pourraient en faire un boulot à temps plein si la demande le justifie.

En attendant, Guillaume poursuit sa carrière de sommelier et Laurent pilote des bateaux dans le Saint-Laurent entre Québec et Montréal.