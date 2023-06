Gabrielle Union surveillait les profils de ses enfants sur les réseaux sociaux

Les enfants de Gabrielle Union n'avaient aucune idée qu'elle «surveillait» leurs comptes sur les réseaux sociaux.

Dans une interview pour «Glamour», l'actrice de «Bring It On» a expliqué comment elle contrôlait la consommation de contenu Internet chez elle. «Pour nos enfants mineurs, ils ne contrôlent pas leurs réseaux sociaux. Pour nos enfants adultes, on avance à tâtonnements, a déclaré la star 50 ans. La confiance est une chose délicate avec cette génération, vous allez découvrir rapidement à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne le pouvez pas. Ils l'ont découvert rapidement car aucun d'entre eux n'avait un contrôle total sur leurs réseaux sociaux jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes.»

L'actrice a également révélé qu'elle supervisait constamment les comptes de réseaux sociaux de ses enfants. «En tant que famille, nous avions trop à perdre, nous devions nous assurer d'avoir une surveillance constante. Maintenant, est-ce que les enfants plus âgés le savaient? Non, ils ne le savaient pas. Ils ont oublié que nous avions créé leurs comptes en cadeau, a-t-elle ajouté. Alors ils n'avaient aucune idée qu'on surveillait leurs messages privés et tout le reste. Il faut faire ce qu'il y a à faire.»

L'actrice de «Bad Boys II» a ajouté: «Les réseaux sociaux sont parfaits pour savoir ce qui se passe chez moi.»

Gabrielle Union a une fille de quatre ans Kaavia avec son mari Dwyane Wade. Elle est également la belle-mère des enfants de son mari, Zaïre, 21 ans, Zaya, 16 ans et Xavier, neuf ans.