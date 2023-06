Grand Prix 2023: looks festifs

Tout comme chaque année, les soirées entourant le Grand Prix sont nombreuses et fastes. Les styles étaient eux aussi très variés alors que les invitées avaient délaissé les robes moulantes, courtes et décolletées préférant plutôt des tenues « confortables » se prêtant aux diverses thématiques.

Du coup d’envoi des festivités à l’Auberge Saint-Gabriel avec la nouvelle génération de comédiens aux looks androgynes vintage, en passant par la luxueuse ambiance de La Havane du Ritz Carlton, transformé pour l’occasion en « El rincon », où la couleur était à l’honneur, et puis la soirée Maxim alors que Diplo a fait danser la foule de fêtards, dont plusieurs athlètes, à la gare Windsor.

Passage en revue de quelques looks inspirants.

Marina Bastarache

Photo fournie par Eric Myre

Marina Bastarache a opté pour une jolie robe noire Shushu Tong coordonnée à des bottes Zara. Voilà une façon de donner un autre élan à une robe.

Diplo

Photo fournie par FCP Studio

La star de la soirée Maxim, le DJ Diplo, arborait son look western signature juxtaposant une chemise vintage à des pantalons Dickies, des bottillons Céline et un bracelet Van Cleef & Arpel.

Jean-Sébastien Dea

Photo fournie par Duo Tang

Le joueur de hockey Jean-Sébastien Dea se fie toujours aux propositions des conseillers des complets sur mesure de la boutique Glorius.

Farah Alibay

Photo fournie par Eric Myre

L’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay a déclaré sur Instagram avoir fait un achat impulsif à la vente surprise de Selkie. J’ajouterais même un bon achat puisque la robe rose aux différents volumes s’harmonise à sa joyeuse personnalité.

Tyler Shaw

Photo fournie par FCP Studio

Le chanteur Tyler Shaw prouve que la griffe Tiger of Sweden ne donne pas seulement dans les complets, mais propose aussi des pièces plus décontractées.

Livia Martin

Photo fournie par Duo Tang

La tenue de Livia Martin est ancrée dans l’air du temps : une veste chocolat Aritzia portée à même la peau et faisant office de robe, assortie à des chaussures massives L’intervalle et un sac à main vintage Gucci.

P.K. Subban

Photo fournie par FCP Studio

P.K. Subban était parfaitement agencé aux couleurs de la soirée Maxim, alors qu’il avait choisi un blouson Marlboro personnalisé noir et moutarde coordonné à un jean gris.

Max Comtois et Andréanne Bergeron

Photo fournie par FCP Studio

Le joueur de hockey Max Comtois a mélangé les textures de noir de son chapeau sur mesure Haberdash, à son jean et sa chemise en cuir Bossi. Sa conjointe, Andréanne Bergeron, était vêtue d’un tailleur Zara.

Marianne Verville

Photo fournie par Duo Tang

« Mon look s’inspire de David Bowie et Avril Lavigne », a confié Marianne Verville, qui avait enfilé un bas résille sous une jupe à plis et une chemise de Stay Soft.

Olivier Dion et Emy-Jade Greaves

Photo fournie par FCP Studio

Le couple Olivier Dion et Emy-Jade Greaves avait opté pour un look boudoir décontracté. Il y est allé pour une chemise Jacquemus et un pantalon Hope et elle d’une robe Rat & Boa.

LOOK DE LA SEMAINE : Naïla Louidort

Photo fournie par Duo Tang

C’est à la soirée de l’Auberge Saint-Gabriel que j’ai aperçu le look de la semaine. La composition stylistique de la comédienne Naïla Louidort m’a plu sur plusieurs plans. Sa tenue tout en douceur mélange les nuances de blanc, de rose poudre et de café au lait. En enfilant une chemise ample, elle vient casser l’allure très sexy de la robe moulante hautement fendue et décorée de volants. Sans compter qu’elle a opté pour le confort en glissant ses pieds dans des mules à talons bobines. Et le plus merveilleux est que son look est composé de pièces abordables dénichées chez Editorial Boutique et chez H&M.