Les forces israéliennes abattent un homme armé ayant ouvert le feu sur un checkpoint

Les forces israéliennes ont abattu samedi un homme armé qui a ouvert le feu sur un poste de contrôle au nord de Jérusalem et blessé légèrement un garde, a déclaré la police, alors que l'attaque a été revendiquée par un groupe armé palestinien.

«Un suspect a ouvert le feu sur les forces de sécurité opérant au point de passage (Qalandiya)», a indiqué la police israélienne dans un communiqué.

«Les forces de sécurité opérant au point de passage ont fait face à la menace en ripostant et ont neutralisé le terroriste. La mort du terroriste a été constatée plus tard sur les lieux», a ajouté cette source.

Le checkpoint de Qalandiya est le principal point de passage utilisé par les Palestiniens entre Jérusalem-Est annexée et Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée.

Un porte-parole de la police israélienne n'a pas été en mesure d'identifier dans l'immédiat la personne abattue.

Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, branche armée du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, ont déclaré dans un communiqué que leurs «combattants héroïques [...] ont pu viser directement les soldats d'occupation [israéliens] au poste de contrôle de Qalandiya».

Cette fusillade fait suite à une série de décès survenus en Cisjordanie cette semaine, dont quatre Israéliens tués dans une attaque palestinienne, et dix Palestiniens tués lors d'un raid israélien suivi d'une attaque de drone.

Depuis le début de l'année, au moins 175 Palestiniens, 25 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.