Littérature jeunesse: une p’tite frousse dans la forêt!

Pour l’aider à surmonter ses peurs, le meilleur ami de Liam le convainc de rejoindre les scouts. Une première aventure l’attend : camper trois jours en forêt, à Saint-Roch-de-Mékinak. C’est vraiment une grande première pour lui, qui ne s’est jamais aventuré en forêt et qui n’a jamais dormi aussi loin de la maison. Liam s’amuse autour du feu de camp, mais, en voulant aller chercher des branches, le pire arrive... Il s’égare, dans la noirceur...

La collection Frissons n’a certes plus besoin de présentation. Les ados et même les adultes raffolent de ses récits angoissants et effrayants, à donner la chair de poule.

Bonne nouvelle : avec sa nouvelle collection P’tites frousses, les enfants de 6 ans et plus peuvent maintenant s’initier au roman d’épouvante !

Une collection très bien conçue, puisque chaque roman aborde une peur répandue chez les enfants. Pour son premier ouvrage en littérature jeunesse, l’auteur Jean-Dominic Leduc aborde la peur d’un monstre imaginaire... Qu’est-ce qui terrorise le plus le jeune Liam : un monstre légendaire qui hante les bois, à la recherche de son enfant kidnappé, ou les bruits de la forêt, les animaux sauvages et les insectes, à la tombée de la nuit ? Tout cela !

Des sueurs froides

Liam est un petit garçon attachant qui veut apprivoiser ses peurs, et qui se montre assez courageux et vif d’esprit, d’ailleurs, lorsqu’il se retrouve seul dans une situation de danger en territoire inconnu. Les descriptions imagées de l’auteur donnent vraiment l’impression au lecteur d’être égaré en forêt avec Liam et d’entendre les mêmes bruits angoissants que lui.

Si le garçon souhaite surmonter ses peurs pour devenir comme son héros préféré de bande dessinée, il démontre également qu’il a lui-même tout du héros dégourdi et brillant, lorsqu’il croise le chemin d’un animal sauvage pas très sympa !

Une histoire qui joue sur les perceptions et les phobies des enfants, La terrible forêt s’avère le parfait récit de peur estival pour tous ces jeunes qui iront bientôt visiter les beaux et vastes milieux naturels de notre province.

À LIRE AUSSI

La vie misérable des vers de terre

Photo fournie par les Éditions La courte échelle

Qui est le ver de terre ? Voilà une question que personne ne se pose ! Le ver de terre – également appelé lombric –, ce grand mal-aimé de toutes les créatures de la Terre, mérite d’avoir les projecteurs dirigés sur lui. À quoi sert sa queue ? Que se passe-t-il quand il est séparé en deux (ou en trois, ou en quatre...) ? Comment une si petite créature est-elle parvenue à contourner la sélection naturelle, alors que les dinosaures n’y ont pas échappé ? Gigantesque coup de cœur pour ce livre d’une incroyable originalité ! Un ouvrage plein d’humour, d’informations farfelues et d’illustrations cocasses.

Le retour des loups

Photo fournie par les Éditions Comme des géants

Ce superbe album de type accordéon présente deux histoires en une. D’un côté, le lecteur entre dans la tête d’un vieux loup et vit, à travers ses yeux, son arrivée sur un territoire qui lui semble aride et hostile, bien loin de la prairie verdoyante dont il rêve... De l’autre côté de l’accordéon cartonné, on a droit à un documentaire sur le réensauvagement de Yellowstone, qui explique bien l’importance du loup dans l’équilibre de l’écosystème. Les illustrations, des toiles lumineuses, font cheminer tranquillement le lecteur, suivant ce vent de renouveau qui souffle sur la nature. Un album incontournable dans les bibliothèques d’écoles.

L’incroyable Marine et l’anxiété de performance

Photo fournie par les Éditions Victor et Anaïs

Ce matin, la petite Marine est hyper anxieuse de recevoir sa note pour son examen de mathématiques. Heureusement, elle a obtenu un bon résultat. Ce n’est cependant pas le cas pour son amie Léa qui, elle, se met à pleurer. La mère de Marine prend le temps de lui expliquer ce qu’est l’anxiété de performance. Marine est contente d’être mieux outillée pour accompagner son amie et l’aider à retrouver le sourire ! Un court récit à la fois divertissant et informatif qui présente bien les problématiques actuelles des enfants. Le tome 2 sur l’acceptation de soi est également disponible.

Les plantes carnivores ont-elles des dents ?

Photo fournie par les Éditions Auzou

À part être belles, colorées, odorantes et faire éternuer durant une bonne partie de l’été, que font-elles d’autre, les plantes ? Ce magnifique album s’attarde surtout sur les plantes québécoises et présente ses informations de façon ludique. En fait, chaque information répond à une question précise. Par exemple : les plantes carnivores ont-elles des dents ? Ou : des plantes peuvent-elles survivre à un feu de forêt ? Ou, encore : la guimauve est-elle une plante ? Avec 20 questions insolites et des réponses étonnantes, voilà une façon originale de présenter la nature aux jeunes lecteurs !