Paris sportifs : les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 25 juin qui valent le détour.

Baseball : Diamondbacks de l’Arizona c. Giants de San Francisco

Getty Images via AFP

Les Diamondbacks de l’Arizona représentent l’une des belles surprises dans le baseball majeur cette saison. Ils ont une fiche de 42-32 et occupent le premier rang de la section Ouest dans la Ligue nationale devant les Giants de San Francisco et les puissants Dodgers de Los Angeles. L’Arizona possède la quatrième meilleure attaque des majeurs menée par Corbin Carroll qui est le meneur de la formation de l’Arizona au chapitre des circuits avec 15 longues balles cette saison, ainsi que la moyenne au bâton qui est de .295. Les D-Backs connaissent également de bons moments sur les terrains adverses cette saison avec un dossier de 23-14. Les D-Backs et les Giants ont croisé le fer à six reprises cette saison et les deux équipes ont chacune remporté trois parties.

Prédiction : Victoire des Diamondbacks de l’Arizona - 2,10

Football : Argonauts de Toronto c. Elks d’Edmonton

Photo AFP

Les champions en titre de la Coupe Grey, les Argonauts de Toronto, ont envoyé un message clair aux autres formations de la Ligue canadienne de football (LCF) lors de leur match inaugural la semaine dernière. Les Argos ont facilement disposé des Tiger-Cats de Hamilton par la marque de 32 à 14. Le quart-arrière de la formation de la Ville Reine, Chad Kelly, a été excellent amassant un impressionnant total de 234 verges par la voie des airs. Kelly a également complété 14 de ses 23 passes lors de la rencontre. Leurs adversaires, les Elks d’Edmonton, ne connaissent pas le début de saison espéré. La troupe de Chris Jones n’a toujours pas savouré la victoire en deux matchs cette saison et elle s’est fait blanchir 22 à 0 par les Lions de la Colombie-Britannique la semaine dernière.

Prédiction : Plus de 44,0 points dans le match - 1,90

Tennis : Andrey Rublev c. Alexander Bublik

AFP

Andrey Rublev (septième joueur au monde) connaît actuellement un excellent tournoi à Halle en Allemagne. Il a seulement perdu deux manches depuis le début de l'événement. Afin d’atteindre la finale, l’athlète de 25 ans a facilement disposé de Roberto Bautista-Agut (23e joueur sur l'échiquier mondial) en deux manches de 6-3 et 6-4. Il affronte Alexander Bublik (48e raquette mondiale) qui a causé une surprise en demi-finale en battant Alexander Zverev en deux manches de 6-3 et 7-5. Les deux joueurs se sont affrontés à quatre reprises en carrière en Rublev a eu l’avantage sur son prochain adversaire à trois reprises.

Prédiction : Victoire de Andrey Rublev en deux manches - 2,70