«Absolu T.1: Les Mobilisés»: plongeon dans l'univers original de Margot Dessenne

Autrice, podcasteuse et entrepreneuse, Margot Dessenne écrit depuis qu’elle a dix ans. Avec son premier roman, Absolu, elle nous entraîne dans une ville qui ouvre ses portes une fois par an pour y faire entrer les mobilisés qui doivent vaincre la plus dangereuse créature créée par l’homme...

Margot, comment une idée si originale a-t-elle pris forme dans votre tête ?

J’ai des troubles de la concentration et dès que je m’ennuie, je pars dans d’autres univers. Un jour, je me suis profondément ennuyée en classe, en terminale, et l’idée d’Absolu m’est venue ! J’ai pris le temps qu’il fallait pour la travailler et la peaufiner. J’ai pris presque deux ans. J’ignore d’où me vient cette idée exactement, mais voilà, elle est arrivée !

Photo fournie par les Éditions Castelmore

Puisque vous écrivez depuis un si jeune âge, qu’est-ce qui vous passionne autant par l’écriture ?

La capacité, notamment en science-fiction, de décrire le réel, tout en partant en imaginaire. Donner de l’émotion aux lecteurs, tout en faisant une critique de notre société actuelle. Puis, ce que j’aime le plus, c’est de pouvoir échanger avec mes lecteurs, savoir que je leur ai fait vivre des émotions.

Comment inviteriez-vous les lecteurs à plonger dans l’univers de votre livre ?

Absolu, c’est une saga de dystopie fantastique, quelque part entre Hunger Games et Le Labyrinthe, puis L’Attaque des Titans et Fullmetal Alchemist ! C’est l’histoire d’une ville qui n’ouvre ses portes qu’une seule fois par an pour y faire entrer 100 personnes. On y suit trois jeunes qui font partie de la 20e génération à être mobilisée pour essayer de vaincre la Chose... Ce que j’aime dire à mes lecteurs c’est : « Avez-vous lu assez attentivement ? » (Rires) Mon but est que quelqu’un qui termine la saga, quand les trois tomes seront publiés, s’il souhaite relire le tome 1, réalise que tout y était ! Tout était déjà expliqué et dit. C’est juste qu’il n’avait pas encore toutes les informations nécessaires pour le comprendre...

Au fil de la lecture, on a parfois l’impression d’être dans un jeu vidéo !

Je ne suis pas une joueuse de jeu vidéo, mais j’aime beaucoup entendre des lecteurs me dire qu’ils ont été très immergés dans le roman. Moi-même, quand j’ai des idées, ce sont toujours les ambiances qui me viennent en tête en premier, donc les sons, les couleurs, les odeurs. Puis, c’est vrai qu’on est dans une intrigue très haletante et avec beaucoup de scènes d’action. C’était mon objectif aussi que les lecteurs aient l’impression d’être dans la Zone, de vivre les choses en même temps que les personnages. Qu’ils soient très impliqués, en réalité.

Si vous vous retrouviez vous-même plongée dans l’univers d’Absolu, seriez-vous en mode guerrière ou en pleine panique ?

Je pense que comme mon personnage d’Edward, j’aurais la frousse de tout ce qui m’arrive. Cependant, si je restais suffisamment longtemps dans la Zone en survivante, je pourrais passer du côté plus guerrier, comme Mikolaj ou Lise.