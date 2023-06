Saint-Jean-Baptiste : au tour des enfants de faire la fête à Québec

Les deux pieds dans la mousse ou sur scène avec un magicien, les enfants souriaient à pleine dents profitant des activités extérieures organisées à l’occasion de la fête nationale samedi à Québec.

• À lire aussi: Des affaires d’or pour les restaurants en bordure de l’autoroute 20

• À lire aussi: Des milliers de spectateurs sur les plaines : les Québécois n’ont pas boudé Émile Bilodeau et leur fête nationale

• À lire aussi: Fête nationale sur les plaines d'Abraham: pas de controverse et une déclaration d’amour à Patrick Norman

Si la pluie tombée en début d’après-midi en a sûrement découragé plusieurs, les jeunes étaient tout de même nombreux à travers les différents parcs visités par Le Journal.

Les activités ne manquaient pas au Moulin des Jésuites à Charlesbourg, de la petite ferme aux jeux gonflables en passant par un spectacle déambulatoire.

Crédit : Nicolas St-Pierre

« C’est vraiment la fête. Chaque année, on organise un événement pour la Saint-Jean parce que ça fait du bien de voir que les gens sont de bonne humeur, qu’ils ont le goût de célébrer, de se rassembler et d’avoir du plaisir », souligne la directrice générale du Moulin des Jésuites, Delphine Delmas.

Rassemblement sur Myrand

Au parc Myrand, à Sainte-Foy, la fête nationale était plutôt un prétexte pour rassembler les commerçants, les organismes ainsi que les citoyens au même endroit.

La fête de quartier était l’occasion parfaite pour les jeunes de se transformer en lutteur sumo l’instant de quelques minutes et de courir dans les jeux d’eau remplis de mousse.

Crédit : Nicolas St-Pierre

« On n’était pas sûr avec la météo, mais on est vraiment content de voir que les gens sont au rendez-vous quand même. Dès que les activités ont commencé, le parc s’est rempli et c’est exactement ce qu’on voulait », explique Lilu Grenier, chargée de projet à l’Agence 714.

Certains ont même eu la chance de recevoir une coupe de cheveux gratuite alors que des chansons allant de Jay Scott aux Colocs résonnaient dans le parc.

« Tout le monde est content, autant les petits que les grands ont du plaisir donc même si on a une petite pluie ça reste une très belle journée », a-t-elle conclu.