Son 10e album «Chemistry»: Kelly Clarkson chante sa relation de 10 ans qui a fini par un divorce

L’expression est galvaudée tant elle est utilisée autant à tort qu’à outrance. N’empêche, on ne peut décrire Chemistry autrement : il s’agit sans contredit du projet « le plus personnel » de Kelly Clarkson, ayant été écrit et enregistré au cours d’une rupture – puis d’un divorce – ultramédiatisée. « C’est l’album le plus difficile que j’ai eu à faire », atteste la chanteuse.

Kelly Clarkson n’est pas étrangère au sentiment de vulnérabilité lorsque vient le temps de lancer, ou de chanter, certains titres. De Because of You à Piece By Piece, son répertoire des 20 dernières années est truffé de ces hymnes à fleur de peau, exigeant que l’interprète réprime toute pudeur au moment de les livrer sur scène.

« Je suis habituée à cette vulnérabilité ; en fait, je ne crois pas connaître une autre manière de chanter. Tous les artistes – qu’on soit chanteur, peintre, sculpteur, peu importe –, c’est notre manière de nous connecter à notre public », confie-t-elle.

Chronique d’une relation

Mais dans le cas de Chemistry – un 10e album lancé cette semaine –, c’est « différent », acquiesce-t-elle. Car chacune de ses 14 pièces sert de chronique de sa relation avec Brandon Blackstock, de ses balbutiements jusqu’au divorce, prononcé en 2022 après neuf ans de mariage. « Je n’avais jamais fait d’album-concept comme celui-ci, qui est entièrement consacré à une seule et même relation », concède Kelly Clarkson en visioconférence avec Le Journal.

« C’est difficile. Mais c’était tout de même important pour moi de le faire et de valider ces sentiments. Je suis certaine que plusieurs personnes ont déjà vécu des choses semblables et seront capables de s’y identifier. Et si ça peut aider des gens qui traversent une rupture difficile, alors tant mieux », poursuit-elle, avec le sourire.

Image différente

C’est donc dans un univers intime, certes, mais également plus sombre que Kelly Clarkson nous convie aujourd’hui ; car en plus de sa trame narrative, l’esthétique visuelle de Chemistry est aux antipodes de la personnalité pétillante et enjouée qu’elle met de l’avant, tant dans son fauteuil rouge de The Voice que sur le canapé de son talk-show quotidien.

Mais si on peut voir la chanteuse peu souriante et toute de noire vêtue sur la pochette de Chemistry, les fans peuvent se rassurer : leur idole n’a rien perdu de son effervescence. C’est en effet avec une Kelly Clarkson affable, rieuse et enjouée que l’auteur de ces lignes s’est entretenu plus tôt ce mois-ci. Et elle espère que les mélomanes reconnaîtront certains de ces traits au fil de leur écoute.

« Il y a de la colère et de la tristesse sur cet album, c’est évident. Mais il y a aussi des chansons qui vont dans des émotions complètement opposées. Le nouvel extrait, My Favorite Kind of High, parle des débuts d’une relation, de l’excitation et des étincelles qu’on ressent. Et c’est ce que je voulais : aborder l’étendue complète d’une relation, autant les bons moments que les plus difficiles », explique-t-elle.

Résidence à Vegas

Maintenant que Kelly Clarkson a bouclé la 23e édition de The Voice à titre de coach, la chanteuse est prête pour un nouveau défi : une résidence à Las Vegas, qu’elle entamera au Bakkt Theater de Las Vegas le mois prochain. Pourra-t-on la voir ensuite prendre la route pour une tournée en bonne et due forme ? Difficile à dire, l’animation de son talk-show quotidien compliquant les déplacements.

« Il y a plusieurs choses qui se préparent en coulisse. Mais pour le moment, je me concentre sur les spectacles de Las Vegas. C’est la seule chose pour laquelle j’ai du temps en ce moment ; je suis une mère monoparentale de deux enfants, je viens de terminer The Voice et je déménage à New York cet été », avance-t-elle.

« Mais je suis excitée à l’idée de faire plus de place pour la musique dans ma vie. Je sais qu’il y a beaucoup d’endroits où je ne suis pas allée depuis longtemps et que je me dois d’aller visiter. Et Montréal en fait partie », termine-t-elle.

♦ L’album Chemistry est maintenant disponible.