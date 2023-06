Un chef d’accusation abandonné à l'endroit de ce joueur vedette de la NFL

L’accusation d’agression physique portée à l’endroit du receveur vedette des Raiders de Las Vegas Davante Adams en octobre dernier a été abandonnée par un tribunal de Kansas City.

Adams avait bousculé un photographe indépendant travaillant pour la chaîne ESPN, identifié par la police au nom de Ryan Zebley le 10 octobre dernier dans une défaite de 30-29 des Raiders contre les Chiefs de Kansas City lors du match du lundi soir dans la NFL.

- À lire aussi : Matthew Bergeron a une vision pour le Québec dans la NFL

Un porte-parole du tribunal municipal de Kansas City a déclaré vendredi au «Kansas City Star» qu'un procureur avait rejeté l'accusation le 5 juin dernier et que l'affaire était maintenant terminée.

Les rapports indiquent que Zebley a subi beaucoup de maux de tête et une possible commotion cérébrale mineure suite à cet incident. Il poursuit actuellement au civil Adams en plus des Raiders et les Chiefs.

Le joueur étoile s'était excusé après le match, déclarant que la bousculade «était juste de la frustration mélangée à [Zebley] qui courait littéralement devant lui».

L’avocat de l’athlète de 30 ans n’a fourni aucun commentaire concernant cette affaire vendredi.