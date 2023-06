Voici comment traiter un chien trop peureux

Certains chiens ont une peur bleue, maladive, des orages, tandis que d’autres ont une peur profonde et incontrôlée des feux d’artifice ou autres bruits. Au Québec, l’été est un moment particulièrement propice pour raviver ces phobies chez les chiens et les empirer, car il y a une effervescence de stimuli déclencheurs : les feux d’artifice de la Saint-Jean et de la fête du Canada et les orages.

Les chiens qui souffrent de ces phobies peuvent exhiber différents comportements, comme des halètements, des sursauts, de la vocalisation, des tremblements ou de la salivation excessive.

Certains chiens vont aussi chercher la présence de leur maître et se coller contre, ou même embarquer carrément sur lui. D’autres vont se mettre à faire une activité motrice quelconque. Mais ce n’est pas tout !

Certains chiens vont détruire la maison : meubles, portes, fenêtres, etc. Certains chiens phobiques peuvent aussi uriner ou déféquer dans la maison. L’expression « avoir la peur au ventre » prend tout son sens ici, j’imagine... D’autres chiens apeurés chercheront à s’enfuir. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on devrait éviter d’amener son chien « subir » les feux d’artifice.

Or, il faut savoir que cette condition, qui se développe souvent sans aucune histoire d’évènement traumatisant préalable, va se détériorer et empirer avec l’âge dans la majorité des cas.

Un chien phobique est un chien malheureux et il aura besoin d’aide. Le plus tôt sera le mieux. Il est faux de croire qu’il doit endurer cette peur maladive pour que ça passe. Alors, qu’y a-t-il à faire pour un chien phobique ?

Le réconforter

La première chose à faire est de ne pas le punir pour ses comportements, car cela peut augmenter sa peur et ses comportements agressifs, en plus de détériorer son lien avec son maître.

Ensuite, puisque certains essais thérapeutiques ou produits peuvent nuire, ne pas se fier à Pierre, Jean, Jacques pour un essai thérapeutique quelconque, mais bien à son médecin vétérinaire (spécialiste en comportement ou généraliste) et à un expert en comportement qui travaille en étroite collaboration avec votre vétérinaire. J’insiste sur la collaboration, car elle sera essentielle pour la suite. Votre médecin vétérinaire posera un diagnostic et s’assurera aussi de l’absence de maladie ou douleur physique pouvant aggraver le problème. Il prescrira ensuite une médication psychopharmacologique (ponctuelle ou quotidienne, selon le cas) pour diminuer l’intensité et la fréquence des réactions de peur de l’animal phobique.

Une fois cela bien contrôlé, le chien sera alors dans de meilleures conditions mentales pour apprendre, et une thérapie de désensibilisation ou de contre-conditionnement s’ensuivra. Il faudra aussi gérer l’environnement de notre « grand peureux d’amour ». Il ne faut donc pas envenimer les choses et limiter le plus possible son exposition aux stimuli déclencheurs.

Par exemple, ce serait une très mauvaise idée de sortir le chien qui craint les orages dehors pendant un orage ! Il faut lui offrir un endroit pour se cacher ou se terrer dans la maison. Un petit nid douillet où il se sentira en sécurité, à l’abri.

On a aussi le droit de le rassurer s’il le souhaite, bien sûr.

Contrairement à un mythe tenace, caresser ou prendre son chien dans ses bras ne l’encourage pas à avoir plus peur, la peur étant une émotion.

Où trouver un médecin vétérinaire spécialiste en comportement ?

Vous pouvez demander à votre médecin vétérinaire de vous en recommander un, mais vous pouvez aussi effectuer une recherche sur le site de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (www.omvq.qc.ca) dans la section intitulée « Trouver un médecin vétérinaire » et choisir « Certificat de spécialité en médecine du comportement animal » dans la zone « Spécialité » au bas du répertoire. (https://omvq.connexence.com/ext/omvq/tm/repertoire/trouverMembre.zul)