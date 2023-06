Vous êtes allés cueillir des fraises? Voici comment les conserver le plus longtemps possible

Lors de la cueillette, évitez les fruits qui ont des parties blanches ou vertes, car les fraises ne mûrissent pas après la cueillette. Par contre, si les fraises sont destinées à la fabrication de confiture, ajoutez à votre panier quelques fraises moins mûres. Riches en pectine, elles ajouteront de la consistance à la confiture.

De retour à la maison, ne laissez pas les fraises entassées dans les contenants. Couvrez le fond d’un grand bol d’essuie-tout. Étalez les fraises et recouvrez ensuite le bol d’un autre essuie-tout.

Le surplus d’humidité sera absorbé par le papier et les fruits se conserveront un peu plus longtemps au réfrigérateur.

Lavez les fraises à l’eau froide avant de les équeuter pour éviter que les fraises se gorgent d’eau. Placez-les dans une grande passoire, que vous plongerez à quelques reprises dans un bassin d’eau.

Égouttez-les ou passez-les dans une essoreuse afin de les assécher complètement.

Le jardinage des fines herbes

Le basilic ne demande que du soleil, beaucoup d’eau et de la bonne terre.

Pincez régulièrement l’extrémité des pousses de vos herbes (sauf le romarin) pour éviter la floraison.

Si les écureuils de votre environnement sont trop gourmands, plantez les fines herbes (mélange de 3 à 4 herbes) dans un pot suspendu et arrosez-les le matin afin que les herbes absorbent bien l’eau au cours de la journée.

Déjeuner sur l’herbe

Voici quelques astuces pour agrémenter votre escapade :

Apportez un drap contour de lit simple. Il couvrira la table à pique-nique en bois et il ne s’envolera pas comme une nappe.

Le bon rouleau d’essuie-tout est tout à fait pratique pour le pique-nique et vous pouvez glisser au centre du rouleau les ustensiles dont on aura besoin.

Les contenants de jus ou de lait munis d’un bouchon hermétique sont parfaits pour congeler de l’eau. Prenez soin de remplir le contenant aux 2/3 seulement, sinon l’eau en gonflant endommagera le contenant. Ces briques de glace prennent plus de deux heures à fondre et se rangent très bien dans la glacière. Utilisez le couvercle de la glacière pour créer un lit de glace sur lequel vous déposerez vos plats de salade et autres produits périssables.