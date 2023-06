De hauts diplomates chinois et russes discutent à Pékin de questions «d'intérêt commun»

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a reçu dimanche à Pékin le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Rudenko, a indiqué la Chine, la première rencontre publique entre diplomates des deux pays depuis la rébellion armée du groupe Wagner.

Les deux hommes ont échangé «sur les relations sino-russes et les questions internationales et régionales d'intérêt commun», indique le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, sans autre détail et sans préciser si les événements de la veille en Russie avaient été abordés.