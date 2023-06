[EN IMAGES] L’Institut canadien de Québec: 175 ans à partager l’histoire, le savoir et la culture

Fondé en 1848, l’Institut canadien de Québec (L’ICQ) est le plus ancien organisme culturel francophone encore actif en Amérique. L’ICQ a été créé afin de promouvoir la culture francophone et défendre la nationalité canadienne-française. Saviez-vous qu’il est à l’origine de la Bibliothèque de Québec et en est encore aujourd’hui le gestionnaire? Cet organisme à but non lucratif gère et anime aussi la Maison de la littérature et a créé le festival littéraire Québec en toutes lettres.

En ce 175e anniversaire, tour d’horizon de l’histoire de cette institution méconnue et incontournable dans le paysage culturel de Québec.

À l’origine de la Bibliothèque de Québec au 19e siècle

Photo Hélène Bouffard, collection de L’ICQ

Au sein de la population canadienne-française du 19 e siècle, seuls les riches pouvaient se payer le luxe d’avoir des livres à la maison. Au départ, l’Institut canadien de Québec est fondé afin de «réunir la jeunesse, de lui fournir des salles de lectures, des journaux, des revues, des livres, des conférences, et de lui faire aimer les lettres, les hautes études, et la belle langue française», comme le déclarait Nazaire Ollivier dans une allocution en 1898.

Parmi les jeunes membres fondateurs – tous des hommes qui avaient à peine vingt ans –, on compte Octave Crémazie, poète et libraire devenu le premier bibliothécaire de L’ICQ, et Marc-Aurèle Plamondon, avocat, juge et journaliste, né dans le quartier Saint-Roch, qui en deviendra le premier président.

D’abord installé dans l’ancien parlement (1848-1850), l’organisme connaît plusieurs déménagements au cours de ses premières décennies d’existence avant d’occuper divers édifices municipaux. Il loge à la Maison Simard de la rue Buade (1850-1863), puis dans l’édifice de la Caisse d’économie sur la rue Saint-Jean (1863-1882), et ensuite dans la Maison Bilodeau, située sur la côte de la Fabrique (1882-1898).

Image collection de L’ICQ

En 1882, L’ICQ devient propriétaire de la magnifique Maison Bilodeau où il installe sa bibliothèque, sa salle de lecture et ses bureaux. Après qu’un incendie eut ravagé l’édifice voisin, la Ville de Québec propose à L’ICQ d’acheter la Maison Bilodeau. C’est cette transaction immobilière qui est à l’origine de la Bibliothèque de Québec!

En effet, c’est en 1897 que la Ville de Québec fait l’acquisition de l’immeuble pour aménager la rue Pierre-Olivier-Chauveau, tout juste derrière le nouvel hôtel de ville de Québec. Cette vente donne naissance à une entente entre la Ville de Québec et L’ICQ: la Ville financera et logera désormais l’organisme dans le nouvel hôtel de ville à condition que les citoyennes et citoyens de la Ville de Québec puissent bénéficier de ses collections et de sa salle de lecture. À l’occasion de son 50e anniversaire en 1898, la bibliothèque de L’ICQ devient accessible à toute la population de la Ville de Québec. Malheureusement, aucune photo ne témoigne de cette première bibliothèque municipale installée au-dessus du bureau du maire!

Photo Office provincial de publicité du Québec, 1948, collection de L'ICQ

L’ICQ est donc à l’origine d’une des premières bibliothèques publiques au Québec. De nos jours, il est toujours le gestionnaire de la Bibliothèque de Québec, un réseau qui regroupe 26 bibliothèques publiques réparties sur tout le territoire de la ville.

Au cœur de la vie culturelle de Québec

Photo collection de L’ICQ

L’Institut canadien de Québec est plus qu’un gestionnaire de bibliothèques publiques. Dès 1932, alors qu’il réside au Palais Montcalm, L’ICQ présente déjà une programmation culturelle multidisciplinaire: théâtre, musique, conférences. Plusieurs personnalités qui ont marqué l’histoire culturelle et littéraire ont été invitées par L’ICQ au fil du temps: Antoine de Saint-Exupéry, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir, Clémence DesRochers, Marie Laberge, Pauline Julien, Anne Sylvestre, Gilles Vigneault, Michel Tremblay, Robert Lepage, Alberto Manguel, Éric-Emmanuel Schmitt, Margaret Atwood et bien d’autres y ont défilé.

Située à l’étage du temple Wesley, la mythique Salle de l’Institut (1944-1999) devient une scène incontournable du circuit culturel québécois. L’organisme y crée Les lundis de l’Institut (1965 à 1995), série multidisciplinaire qui offre musique de chambre, théâtre, chanson, conférences et voyages culturels. En 1990, les Dimanches-famille (1990 à 2006) sont lancés à l’auditorium Joseph-Lavergne de la bibliothèque Gabrielle-Roy.

Parmi les programmes qui marquent l’histoire de la diffusion culturelle de L’ICQ, notons également la série musicale Classique et cie (1995 à 2002), la série Contexte en arts littéraires et arts de la scène (1998 à 2006), des expositions professionnelles en arts visuels et en métiers d’art ou encore la programmation culturelle multidisciplinaire Des bibliothèques animées, présentée gratuitement dans le réseau de la Bibliothèque de Québec dès 1996. Encore aujourd’hui, la Ville de Québec et L’ICQ offrent à la population une programmation artistique et culturelle variée, chaque saison.

Photo Hélène Bouffard, collection de L’ICQ

Photo Hélène Bouffard, collection de L’ICQ

Photo Hélène Bouffard, collection de L’ICQ

L’ICQ s’intéresse aussi aux enjeux liés à la littératie, l’alphabétisation et la francisation. Atelier d’éveil à la lecture et heure du conte, club de lecture estival, bacs de livres dans les CPE et les milieux communautaires ou abonnement pour les poupons, sont autant d’initiatives afin de faire aimer la lecture dès le plus jeune âge. Sous son impulsion, le programme Une naissance, un livre a été créé en 1999 par le regroupement régional des bibliothèques publiques de Québec et Chaudière-Appalaches avant d’être implanté dans le reste de la province. Les parents peuvent inscrire leur bébé de moins d’un an à leur bibliothèque et obtenir une trousse de «bébé lecteur»!

De grandes premières en littérature et arts littéraires

Photo Nadia Morin, collection de L’ICQ

Depuis la série Contexte, l’une des premières séries en arts littéraires diffusées dans la Capitale-Nationale, L’ICQ a développé plusieurs projets dans le domaine de la littérature et des arts littéraires, dont une première résidence d’écriture dès 2005.

Désireux d’avoir à Québec un festival littéraire de calibre international, L’ICQ crée le festival Québec en toutes lettres en 2010. Rendez-vous incontournable de la vie littéraire, moment festif, convivial et rassembleur, il vise notamment à faire découvrir et aimer la littérature au plus grand nombre. Québec en toutes lettres offre chaque automne une programmation variée pour tous les publics.

Photo Thomas Guignard, 2022

Aménagée dans l’ancien temple Wesley au cœur du Vieux-Québec, la Maison de la littérature est inaugurée en 2015. Concept unique en Amérique du Nord, la Maison abrite une bibliothèque publique, des cabinets d’écriture, un atelier de BD, un studio de création, une résidence d’écriture et une scène littéraire. Elle présente tout au long de l’année une programmation variée d’expositions, d’ateliers, de rencontres et de spectacles.

Le plan d’affaires de la Maison de la littérature prévoyait le dépôt de la candidature de Québec comme ville créative de l’UNESCO en littérature. Cette dénomination a été obtenue en 2017.

Photo Llamarhyon, 2023, collection de L’ICQ

Une audace «bibliothéconomique»

Reconnue pour son expertise en gestion de bibliothèques publiques et en bibliothéconomie, l’équipe de L’ICQ a marqué l’histoire des bibliothèques au Québec de bien des façons.

Pendant plus de 100 ans, c’est dans de gros volumes reliés que l’on colligeait le catalogue et le registre des prêts avant de passer au catalogue sur fiches au milieu du 20e siècle. Dans les années 1970, la bibliothèque utilisait le système Recordak pour enregistrer sur pellicule photo 16 mm chaque transaction de prêt. L’appareil permettait de photographier la carte d’abonnement au côté de la fiche du livre emprunté et de la fiche avec la date de retour. Le microfilm était développé et, à l’échéance des prêts, on procédait à la lecture du film pour identifier les retardataires. À cette époque, le nombre maximal de prêts était limité à cinq documents. On comprend pourquoi!

Photo Hélène Bouffard, collection de L’ICQ

Dès l’arrivée de l’informatique, le potentiel de cette innovation technologique n’échappe pas à L’ICQ. Au milieu des années 1980, on crée une base de données pour les abonnements, probablement une première dans l’histoire des bibliothèques publiques au Québec. En 1983, la Bibliothèque centrale de Québec, qui prendra le nom de Gabrielle-Roy, est à l’avant-garde des bibliothèques publiques québécoises avec une offre de services variée: salle de spectacles et centre d’exposition, espace jeunesse, prêt d’œuvres d’art, laboratoires de langue, visionnement de films, écoute de disques, etc.

Photo Jean-Marie Villeneuve, 1996, collection de L’ICQ

En rafale, voici quelques-unes des réalisations qui font de L’ICQ un chef de file dans l’informatisation et la mise en réseau des bibliothèques publiques au Québec:

1985 – Inauguration de la Logithèque de la bibliothèque Gabrielle-Roy qui offre l’accès gratuit à des ordinateurs et à des logiciels.

1995 – Accès à «l’autoroute de l’information» (internet) à la Logithèque de la bibliothèque Gabrielle-Roy.

1996 – Mise en ligne de la première version du site Internet conjoint de L’ICQ et de la Bibliothèque de Québec.

1998 – Accès au catalogue en ligne pour consultation et réservation de documents.

2012 – La Bibliothèque de Québec fait partie du projet-pilote de prêt de livres numériques dans les bibliothèques québécoises.

L’évolution de la place des femmes

En 1874, près de trente ans après sa fondation, L’ICQ donnait enfin accès à sa salle de lecture aux femmes et aux filles des membres masculins. L’évolution de la place des femmes dans la société se fait aussi ressentir au sein de L’ICQ.

Photo tirée d’une brochure de programmation culturelle 1977-1978 de L’ICQ soulignant aussi le 130e anniversaire de l’organisation, collection de L’ICQ

En 1906, Joséphine Lortie devient la première femme employée de L’ICQ. Figure mystérieuse, mais non moins marquante, elle occupe le poste d’aide-bibliothécaire pendant 10 ans, avant d’être nommée bibliothécaire en chef en 1916. Elle s’acquitte de ces fonctions pendant près de quarante ans. En 1947, Anna Ratté devient la première technicienne en bibliothéconomie après une formation aux États-Unis. En 1976, Yolande Désilets Bonenfant devient la première présidente du conseil d’administration. Marie Goyette, bibliothécaire professionnelle, est la première femme à faire son entrée dans l’équipe de direction à titre de directrice générale adjointe en 1990.

De nos jours, la majorité du personnel de L’ICQ est féminine et la parité femmes-hommes est présente au conseil d’administration et à la direction.

Photo collection de L’ICQ

Un texte préparé pour les Rendez-vous d’histoire de Québec par Julia Roy-Touchette et France Plourde, de l’équipe du 175e anniversaire de L’ICQ, à partir des recherches historiques de Jonathan Livernois, avec la contribution de Jean-Marie Lebel et José Doré. Une conférence-spectacle sur les 175 ans de L’ICQ sera d’ailleurs offerte lors des 6e Rendez-vous d’histoire de Québec, qui ont lieu du 9 au 13 août 2023! Pour plus d’infos, consultez le rvhqc.com.