«J’étais dans le déni»: un survivant du cancer patiente 7 ans avant d’être traité

Un père de famille qui a refusé pendant 7 ans des traitements pour son cancer avoue aujourd’hui qu’il ferait les choses différemment, et désir sensibiliser la population.

«Au début, j’étais dans le déni [...] je fais de l’exercice, je mange bien, pour moi ce n’était pas possible, réaliser dans ma tête que j’avais un cancer», déplore Raymond Vles.

En 2010, le sportif alors âgé de 54 ans apprend qu’il est atteint d’une leucémie lymphoïde chronique, un cancer du sang qui touche principalement les adultes de 70 ans et plus.

Courtoisie Raymond Vles

«C’est un cancer qui progresse habituellement lentement. Dans mon cas, c’est en 2017 que j’ai commencé à avoir des ganglions très enflés», confie celui qui éprouvait également des symptômes de fatigue par intermittence.

Il a finalement commencé ses traitements de chimio-immunothérapie en 2018 après plusieurs années de suivis médicaux.

À cause de sa bonne forme physique, le sportif refusait sa condition, mais il serait loin d’être le seul dans cette situation.

«Souvent, les gens malades veulent vivre, donc ils peuvent avoir une forme de déni [...] autour d’eux ils vont rarement en parler», explique Denise Page, directrice générale du Regroupement des organisations communautaires en oncologie.

Après le cancer

Aujourd’hui en rémission de son cancer du sang, le père de famille âgé de 67 ans jette un regard nouveau sur la maladie et invite les gens à bien se renseigner.

«Si c’était à refaire, je débuterais mes traitements plus tôt», explique Raymond Vles qui doit voir son hématologue tous les quatre mois pour s’assurer qu’il n’y a aucune récidive.

«C’est toujours un stress avant les rendez-vous, on fait des prises de sang et on consulte le niveau de leucocytes [globules blancs]», conclut-il.

Malgré tout, il a pu retrouver un rythme de vie normal et continuer à faire du sport. Il fait même du bénévolat au sein la Société de leucémie et lymphome du Canada. Il a d’ailleurs reçu le prix de Bénévole Premier Contact 2022 pour son implication.

À l’occasion de la journée de sensibilisation au bien-être des personnes atteintes du cancer, le Regroupement des organisations communautaires en oncologie rappelle que les gens atteints du cancer ont «besoin de services complémentaires [en dehors de l’hôpital] comme des services psychosociaux, des activités physiques» et de soutien en tout genre.

En 2022, il y avait plus de 23 000 cas de cancer du sang au Canada parmi lesquels la leucémie lymphoïde chronique est la plus courante chez les adultes.