Le Clan: Trois-Pistoles en vedette dans une BD

La belle région du Bas-Saint-Laurent et la ville de Trois-Pistoles sont en vedette dans Le Clan, une nouvelle BD jeunesse créée par Marc Beaudet, auteur et illustrateur bien connu pour ses caricatures. Les deux premiers tomes de la série, QG pour Quartier Général et Ça roule, ma poule !, racontent les péripéties d’une bande de jeunes qui se retrouvent chaque été dans le secteur de villégiature du chemin du Havre. Et il leur en arrive des vertes et des pas mûres !

Photo fournie par les Éditions Édito Jeunesse

Anna, Alexis, Raphaël, Mehdi, Léanne, Kimi, Camille et Léo se retrouvent avec joie chaque été pour les vacances au chalet. Ils enfourchent leur vélo, montent sur leur trottinette ou leur planche à roulettes pour sillonner les environs, en quête d’aventures. Et elles surviennent.

Dans le premier tome, QG pour quartier général, les amis du Clan retrouvent un vieil article de journal en construisant leur repaire. Un certain Adélard Potvin raconte sa rencontre avec une énorme créature inquiétante, un soir de pleine lune. Il n’en faut pas plus pour alerter les jeunes : la pleine lune est dans deux jours !

Dans le deuxième tome, Ça roule, ma poule !, les jeunes décident de participer à un concours de pêche.

Vont-ils réussir à capturer un poisson légendaire qui nage dans les eaux côtières : le géant basque ?

Le Clan existe

Photo fournie par Marc Beaudet

Marc Beaudet, installé chaque été dans son chalet du chemin du Havre avec sa famille, s’inspire des mésaventures de ses enfants et de leurs amis pour créer la BD Le Clan.

Il ne manque pas d’idées, car il se passe plein de choses dans cette communauté tissée serrée.

L’artiste de Varennes s’installe chaque été à Trois-Pistoles avec sa famille et, entre les promenades au bord du fleuve, les soirées BBQ entre amis et les activités en famille, il travaille sur ses projets. « Les gens de Trois-Pistoles sont hyper sympathiques et chaleureux. C’est typique : en région, les gens sont fins et attentionnés. Le rythme est complètement au ralenti, les journées sont dix fois plus longues. C’est vraiment l’fun, comme ambiance », dit-il en entrevue.

Le chemin du Havre

L’univers du Clan est très drôle, plein de vie, de surprises et animé de personnages loufoques.

« Toute l’histoire autour du Clan se passe sur le chemin du Havre, à Trois-Pistoles. Tout ce qui est dans la BD existe, à 95 %. Le chemin du Havre existe pour vrai et les chalets sont là. Les enfants de la BD existent pour de vrai, portent les mêmes noms et se ressemblent, physiquement. »

« Chaque été, quand on débarque au chalet à la fin juin, les enfants retrouvent leur gang, leur clan estival. Dans mon histoire, ils vont de 8 à 12 ans – je les ai rajeunis un peu. »

Marc Beaudet ajoute que certains personnages, comme Cécile (décédée il y a deux ans) et le vieux pêcheur qui construit des bateaux en bois, existent pour vrai.

« Il ne met jamais son dentier quand il va sur le fleuve parce qu’il a peur de le perdre dans l’eau ! », dit-il.

« Moi, j’ai tout pris, tout absorbé, et ensuite, je me suis mis à dessiner... »

♦ Marc Beaudet est un artiste, créateur et auteur québécois.

♦ On le connaît surtout pour son humour et ses caricatures publiées dans les journaux depuis 2002.

♦ Il a publié une série à succès, Gangs de rue.