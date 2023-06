Les séries québécoises s’imposent hors de nos frontières

Notre télé marque des points. De plus en plus. Depuis quelques années, producteurs et diffuseurs constatent l’importance de faire parler de nos productions à l’extérieur de nos frontières. Fini les complexes, fini l’obstacle de la langue, on investit et on s’impose tranquillement comme un territoire fertile en histoires rassembleuses bien filmées et bien jouées et produites avec des moyens modestes. Preuve que le talent et la créativité débordent dans notre belle province.

J’aurais pu en cette fin de semaine de la fête nationale vanter les séries de chez nous qui attirent l’œil étranger et qui débarquent sur des chaînes un peu partout sur la planète. Certaines sont déposées telles quelles, d’autres sont adaptées. La multiplication des plateformes favorise les échanges et la visibilité. Ainsi, dans les derniers mois, Newens Studio, qui appartient au Groupe TF1, a acquis les droits de Complètement lycée en France. C’est comme ça que je t’aime a été vendue aux États-Unis, en Israël, en France, en Espagne, en Allemagne, dans les pays scandinaves et au Canada anglais. Plan B a obtenu une adaptation en anglais et a été acquis en Allemagne, en France et en Belgique. Audrey est revenue jouit d’un bel accueil sur Canal+ en France et a séduit aussi les Italiens.

Je pourrais aussi citer La confrérie qui débarque en France sur la plateforme Playzer et en Belgique sur Pickx+, ...Moi non plus sur 6play chez nos cousins Français et Une affaire criminelle qui a capté l’attention en Australie, en Amérique latine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Espagne grâce à Olympusat. Ce ne sont que les derniers exemples d’une longue liste non exhaustive d’accomplissements qui enrichissent le regard qu’on pose sur notre production depuis le mégasuccès d’Un gars, une fille.

Des ambassadeurs

La fierté pourrait aussi porter les noms de François Arnaud, qui ne cesse de s’imposer hors de nos frontières. Il s’est joint à Yellowjackets et participe au pilote de The Judgement, série destinée à ABC. Sophie Nélisse est aussi une excellente ambassadrice qu’on peut voir dans Yellowjackets. Tout comme Théodore Pellerin, choisi pour incarner Jacques de Bascher, amant d’Yves Saint-Laurent et Karl Lagerfeld dans une série à grand déploiement, Kaiser Karl, pour Disney+. Il est aussi de la série Franklin avec Michael Douglas sur Apple TV. Cette fierté pourrait s’appeler Karine Vanasse, Yanic Truesdale, Caroline Dhavernas, Suzanne Clément et quelques autres. Ou encore Jean-Marc Vallée qui a laissé une signature inoubliable dans l’univers télévisuel hollywoodien, donc mondial.

Des festivals

Mais voici plutôt des séries qui nous ont bien représentés dans des festivals d’envergure récemment. Une présence dans un événement de pointe fait jaser, permet d’attirer les regards d’autrui et, qui sait, de favoriser des ventes à l’étranger. Il n’est pas rare que les festivals bénéficient de primeurs. Ce fut le cas pour Les perles (disponible depuis sur Club illico), La candidate ou Après le déluge. Ces présences assurent de mousser la qualité d’une série pour créer de l’anticipation avant même qu’elle puisse être vue sur nos ondes, pour se démarquer dans une mare de productions où la compétition est forte. C’est en quelque sorte un premier sceau d’approbation.

On fait de bonnes séries au Québec. En exposant notre singularité, on se rend compte de l’universalité de nos enjeux, on devient rassembleur. En s’ouvrant sur le monde, on se laisse une chance de faire rayonner notre art, de le cultiver et d’en être fier.

Pour toi Flora

Photo fournie par ICI Télé

Série de Sonia Bonspille Boileau d’une belle sensibilité sur un sujet aussi actuel qu’important : l’héritage douloureux des pensionnats autochtones sur un frère et une sœur d’origine Anishnabe dont les parcours ont été aussi différents que leur rapport face à la réconciliation. La série cumule une sélection officielle au Festival de la fiction de La Rochelle en septembre 2022, gagnante du prix Diversify TV Awards au MIPCOM en octobre 2022, du prix de la meilleure minisérie au C21 International Drama Awards à Londres en décembre 2023 ainsi que deux prix aux Telly Awards à New York le mois dernier.

► Disponible en VSD

Géolocaliser l’amour

Photo fournie par Tou.TV

Cette adaptation du roman de Simon Boulerice qui raconte les rencontres amoureuses d’un jeune homme via une application s’est distinguée en recevant le prix francophone au Banff World Media Festival Rockie Awards il y a quelques jours. La série web était nommée auprès d’autres excellentes séries web québécoises, Vidanges et Martine à la plage, dans la catégorie Rockie Awards Short form fiction series.

► Disponible sur ICI Tou.tv

Lac-Mégantic – ceci n’est pas un accident

Photo fournie par VRAI

Philippe Falardeau nous propose une série documentaire aussi étonnante qu’alarmante sur les circonstances entourant la catastrophe ferroviaire à Lac-Mégantic. Les preuves sont accablantes et pourtant, peu de changements ont été apportés, voire aucun. C’est une enquête poussée qui fera, espérons-le, œuvre utile et qui figurait à la compétition séries documentaires de Canneseries en avril puis du fameux Hot Docs, plus grand festival de documentaires en Amérique du Nord, en mai à Toronto.

► Disponible sur VRAI

Le temps des framboises

Photo fournie par QUEBECOR CONTENU

Cette série écrite par Florence Longpré et Susie Bouchard, et réalisée par Philippe Falardeau aborde les rapports délicats entre agriculteurs et main-d’œuvre étrangère alors que la protagoniste, Elisabeth (l’excellente Sandrine Bisson), doit assurer la survie de la ferme familiale à la mort de son mari, tout en tenant tête à sa belle-famille dont elle ne partage pas les valeurs. Projetée d’abord en clôture de la Berlinale Series (à Berlin), elle a raflé le prix de la meilleure minisérie aux Seoul International Drama Awards en septembre puis le prix Reflet d’Or de la meilleure série au Festival International de film de Genève en Suisse.

► Disponible sur Club illico

L’air d’aller

Photo fournie par ICI Télé

Savoureuse série mettant en vedette quatre jeunes adultes atteints de fibrose kystique dont l’amitié et la solidarité surpassent le deuil et la peur. Une belle tranche de vie finement écrite (par Jean-Christophe Réhel) et réalisée (par Sarah Pellerin) avec ingéniosité et fraîcheur. Vue à Série mania en mars, elle s’est démarquée en compétition à Canneseries récemment récoltant le Prix des étudiants de la meilleure série courte.

► Disponible en VSD et sur le site de Télé-Québec

Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits)

Photo fournie par Danny Taillon

Le dernier opus de Jean-François Rivard relatant les aléas d’un animateur-vedette dans une maison de sobriété s’est démarqué par son style lors de Série Mania en mars puis en compétition officielle à Canneseries en avril.

► Disponible sur Crave