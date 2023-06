L’iris, la fleur parfaite pour les milieux humides

Le mois de juin est riche en floraisons de toutes sortes dans les jardins. L’iris est sans doute l’une des fleurs les plus emblématiques de cette période faste pour les jardinières et les jardiniers. Contrairement aux iris des jardins qui exigent un sol parfaitement bien drainé, plusieurs espèces d’iris, dont le fameux iris versicolore, sont particulièrement bien adaptées aux sols humides, voire détrempés.

Tous les iris des milieux humides présentés dans cette chronique ont une très longue durée de vie, même lorsqu’on néglige de les entretenir. Ils fleurissent abondamment chaque année sans soin particulier. Peu attaqués par les insectes et les maladies, ces iris robustes résistent aux pires conditions environnementales et s’adaptent à presque tous les genres de sols, qu’ils soient humides ou temporairement secs. Évidemment, c’est dans un sol riche et humide aux abords d’un cours d’eau qu’ils sont le plus à l’aise.

Ces plantes tolèrent très bien une inondation printanière, leur base peut donc être recouverte de quelques centimètres d’eau avant et pendant leur floraison, mais le sol doit être plus sec par la suite. Ainsi, lorsque les iris du Japon et les iris de Sibérie sont disposés près d’un étang ou d’un lac, il est préférable de les planter au moins 5 à 10 cm au-dessus--- de la surface de l’eau. Par contre, les iris des marais et les iris versicolores peuvent vivre toute la saison estivale dans un sol inondé, leur base immergée sous 10 cm d’eau.

Peu exigeants, quant à l’ensoleillement, ces iris acceptent le plein soleil, la mi-ombre ou l’ombre légère. Ils s’adaptent assez bien aux sols neutres, mais ils éprouvent parfois une certaine difficulté à bien croître dans les sols basiques de la vallée du Saint-Laurent.

Ces plantes apprécient davantage une terre acide, riche en tourbe et en compost, dont le pH se situe entre 5,5 et 6,5.

Photo fournie par Cramers Blommor

Iris des marais

L’iris des marais croît à l’état indigène dans certains milieux humides d’Afrique du Nord, d’Europe et du Moyen-Orient.

Très vigoureux, il s’est rapidement naturalisé dans plusieurs régions du Canada et des États-Unis. Cet iris survit facilement aux conditions hivernales qui sévissent en zone 3 et il vaut certainement la peine d’en faire l’essai en zone 2 tant il est robuste. C’est habituellement vers la mi-juin qu’éclosent ses fleurs d’un jaune très vif.

Le cultivar Variegata produit également une floraison jaune et se distingue par son frais feuillage vert panaché de jaune pâle qui devient d’un doux vert tendre à l’arrivée de l’été.

Photo fournie par Lepage vivaces

Iris du Japon

L’iris du Japon est originaire du nord de la Chine, de Corée, du Japon et de Sibérie. Les multiples cultivars d’iris du Japon, pour la plupart, rustiques en zone 4, produisent leurs impressionnantes fleurs entre la fin de juin et la fin de juillet. Parmi les cultivars les plus spectaculaires, mentionnons Ruby King et Wine Ruffles dont la floraison est mauve, marquée de taches jaunes Crystal Halo, qui présente des fleurs violettes marginées de blanc, Freckled Geisha qui arbore des fleurs blanches maculées de taches violettes, Pink Lady et Rose Queen à la floraison de couleur rose, ainsi que Gold Bound aux grandes fleurs blanches.

Iris de Sibérie

L’iris de Sibérie est une plante vivace d’une grâce incomparable qui possède de longues feuilles minces et effilées au-dessus desquelles se déploient des fleurs d’un bleu violacé très saturé. Ces fleurs, qui éclosent au début de l’été, sont disposées en groupes de deux à cinq au bout de longues tiges qui font entre 90 cm et 1,20 m de hauteur.

Il existe de nombreux cultivars d’iris de Sibérie, parmi lesquels figurent Caesar’s Brother, Dreaming Spires et Salem Witch aux fleurs bleu violacé foncé ainsi que Harpswell Happiness et Perry’s Blue, dont la floraison bleu pâle est légèrement teintée de mauve.

Pour leur part, Plissee et Silver Edge présentent des pétales bleu légèrement violacé marginés d’argent, Tipped in Blue possède d’étonnantes fleurs bleu et jaune veinées de bleu violacé, tandis que Sugar Rush possède d’incroyables fleurs teintées de blanc, de jaune et de rose pourpré.

Tous ces cultivars sont rustiques en zone 3 et fleurissent entre la mi-juin et la mi-juillet.

Photo fournie par Degroot

Photo fournie par zakazvsad.ru

Photo fournie par Willemse France

Iris versicolore

L’iris versicolore est l’emblème floral de la province de Québec. Et quel emblème robuste, puisque cette plante indigène de l’est de l’Amérique du Nord résiste sans aucune difficulté aux hivers rigoureux qui sévissent en zone 1 ! L’iris versicolore produit chaque printemps d’élégantes fleurs bleu légèrement violacé striées de veines blanches et jaunes.

Puisqu’il croît de façon spontanée dans les fossés, les marais et aux abords des cours d’eau, cet iris peut être utilisé pour revégétaliser les abords des lacs et des rivières qui ont été bouleversés.

L’hybrideur québécois Tony Huber a créé une série d’iris appelés Iris x versata à partir de croisements entre I. versicolor et I. ensata, le fameux iris japonais. Il a ainsi obtenu plusieurs hybrides, dont Francis Cabot, Joliette et Oriental Touch. Ces iris, rustiques en zone 4, arborent des fleurs bleues légèrement teintées de violet marquées de taches triangulaires de couleur jaune qui éclosent pendant quelques semaines au début de l’été.

Photo fournie par Albert Mondor

L’iris versicolore, notre emblème floral

Le lis de la Madone fut désigné emblème floral de la province de Québec au début des années 1960.

Pourtant cette plante ne pousse pas à l’état sauvage au Québec, elle est plutôt originaire du sud-est de l’Europe et elle est peu adaptée aux hivers rigoureux des régions nordiques comme la nôtre.

Depuis novembre 1999, c’est l’iris versicolore qui est devenu le nouvel emblème floral du Québec. Ce choix est plus judicieux, puisqu’il s’agit d’une plante indigène de l’est de l’Amérique du Nord qu’on retrouve fréquemment sur le territoire québécois. De plus, la forme de sa fleur est beaucoup plus proche de celle de l’iris des marais qui a inspiré la fleur-de-lys, symbole des rois de France qui orne le drapeau québécois.