Voici 6 romans québécois étonnants pour les vacances d'été

C'est l'été, rien de mieux qu'un bon roman pour passer le temps pendant les vacances.

Voici une sélection de six romans qui ont marqué les six premiers mois du monde littéraire québécois.

Ce que je sais de toi

Photo fournie par les éditions Alto

Transportés dans le passé, transportés au Caire, transportés tout court dans ce splendide roman. Dans les années 1970, Tarek, médecin égyptien, vit une relation interdite avec Ali. Il finira par fuir à Montréal, sans savoir que son épouse est enceinte. De ce drame naîtra un bouleversant chant d’amour. À entendre impérativement.

Cimetière avec vue

Photo fournie par les éditions Pleine lune

Le père d’Ève Leroy meurt en lui laissant de surprenantes consignes, notamment de s’occuper d’un oncle malade, méconnu. Pour une femme aussi indépendante, il y a de quoi râler d’être ainsi bousculée ! Mais Ève a du cœur, et les rebondissements s’enchaînent. Voici un décès qui conduit à un bien souriant récit !

La constellation du chat

Photo fournie par les éditions Fides

Les polars s’imposent l’été, et celui-ci est amusant. Pas à cause de l’intrigue, sérieuse, solide (qui est l’assassin qui laisse comme signature un dessin rappelant un chat ?), mais parce que le tandem Lamouche et Bonneau est impayable. Cette troisième enquête le démontre : l’auteur maîtrise parfaitement son duo de policiers dépareillés !

La maison de mon père

Photo fournie par les éditions Boréal

Retour en Hongrie pour le narrateur, installé depuis des années au Québec. Occasion de parler de ceux qui sont restés, de faire le tri des souvenirs, et de constater qu’on peut devenir étranger à sa ville natale. Une plongée historique et familiale sensible qui sait contourner les pièges de la nostalgie.

Le plein d’ordinaire

Photo fournie par les éditions Les herbes rouges

À 17 ans, passer l’été à travailler de nuit dans une station-service de banlieue, pendant que les copains s’amusent, c’est pas la joie ! Surtout lorsque, comme Mathieu, on se rêve poète alors qu’on tourne en rond. Sous l’implacable lucidité d’un ado, avec quelle tendresse ce temps de suspension est raconté !

Romandamour

Photo fournie par les éditions Québec Amérique

Némo écrit à sa grande amie, décédée, pour lui parler de ses trois enfants qu’elle a pris à sa charge, comme de ses envies de romance pour bousculer sa vie devenue trop sage. C’est pétillant, vivant. Et l’autrice sait parfaitement mélanger oralité, textos, beaux mots... et ceux tirés des romans Harlequin !