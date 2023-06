Une zone à ne pas franchir pour les adversaires des Alouettes

L’attaque des Alouettes s’attire les honneurs après cette victoire de 38 à 12 obtenue face aux Tiger-Cats, vendredi soir, à Hamilton. Il faut toutefois rendre hommage également à la défensive du club montréalais qui, après deux matchs, n’a pas encore alloué un seul touché à l’adversaire.

Quand l’ennemi s’approche de la zone des buts, celui-ci doit, la plupart du temps, se contenter d’un placement. Ce fut le cas quatre fois contre le Rouge et Noir d’Ottawa, le 10 juin à Montréal, puis à quatre autres reprises contre les Ti-Cats.

«On ne concède peut-être pas de touchés, mais on concède bien des placements, c’est quelque chose avec laquelle on peut vivre, a réagi avec humour le directeur général, Danny Maciocia, lorsque croisé aux abords du vestiaire des visiteurs, après le match de vendredi, à Hamilton. Avec cette unité défensive, on semble toujours trouver une façon de défendre des points très importants quand on a le dos au mur. Et au football, ce sont les touchés de l’adversaire qui font mal.»

«Les gars lèvent leur jeu d’un cran quand le jeu se passe dans la red zone, a pour sa part commenté Noel Thorpe, coordonnateur défensif et entraîneur responsable des demis défensifs. Leur attitude et leur mentalité m’impressionnent. Ils se disent qu’ils ne laisseront personne traverser la ligne des buts et ils parviennent à résister.»

La couverture de Ruffin

Tirant de l’arrière, les Ti-Cats ont par ailleurs dû forcer la note en tentant d’y aller pour le majeur sur un troisième essai et quatre verges à franchir, au quatrième quart, mais la défensive des Alouettes s’est une nouvelle fois imposée.

«Dionte Ruffin a fait tout un travail en couverture face au receveur ciblé sur ce jeu», a souligné Thorpe.

«Hamilton avait un ratio de succès de 80% à l’approche de la zone des buts, cette saison, avant notre match. On avait discuté de tout ça dans nos rencontres de la dernière semaine et ç’a été une performance impressionnante par notre unité défensive, et je suis fier d’eux, a félicité à son tour l’entraîneur-chef Jason Maas. Wesley [Sutton] a évidemment marqué en retournant une interception pour le touché, mais ça commence bien souvent en gagnant les batailles sur la ligne de mêlée et on a frappé leur quart-arrière tout au long de la soirée.»

Dominic Chan / Agence QMI

«Un bel effort d’équipe»

Parmi les autres joueurs, le demi défensif Kabion Ento a connu une soirée particulièrement fructueuse avec huit plaqués en solo.

«Le résultat de ce match est le fruit d’un bel effort d’équipe», a tenu à conclure Thorpe, en parlant des trois facettes du jeu, soit l’attaque, la défensive et les unités spéciales.

Maas et Maciocia abondaient dans le même sens.

Le prochain match des Alouettes est maintenant prévu à Montréal, le 1er juillet, alors que les Blue Bombers de Winnipeg et leur quart-arrière Zach Collaros seront les visiteurs. Il s’agira d’un grand test pour les trois facettes, mais surtout pour l’unité défensive.