À voir : la défensive des Nationals est complètement endormie

Les Nationals de Washington ne connaissent pas beaucoup de succès cette saison et cela a paru lors du match de lundi soir contre les Mariners de Seattle.

Le voltigeur des Mariners Teoscar Hernandez a frappé un roulant qui a ricoché sur le pied du lanceur des Nationals Cory Abbott. Cependant, le joueur de premier but des «Nats» Dominic Smith a pris possession de la balle et l’a tout de suite lancé au premier coussin afin de retirer le coureur.

Le problème c’est qu'aucun joueur ne patrouillait le premier but et le relais de Smith fut complètement hors cible. Teoscar Hernandez s’est par la suite rendu au deuxième but sans trop de difficulté.

John Cena was covering first pic.twitter.com/MBpzqQ67IO — Jomboy Media (@JomboyMedia) June 27, 2023

La formation de la capitale américaine occupe le dernier échelon dans la section Est de la Ligue nationale avec un dossier de 30-47.