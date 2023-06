Barry Trotz: «Il n’y aura pas d’action avant le choix du Canadien»

NASHVILLE | On en parle depuis déjà quelque temps. En raison du mystère qui plane autour de Matvei Michkov, le Canadien possède, au cinquième rang, le choix le plus délicat de ce repêchage.

Bien involontairement, la décision que Kent Hughes prendra lorsqu’il grimpera sur la scène du Bridgestone Arena, mercredi, aura un impact direct sur la suite de l’événement.

« Quand son nom va sortir, toutes les pièces du casse-tête vont tomber en place », a lancé Barry Trotz, directeur général des Predators de Nashville, rencontré par quelques journalistes québécois quelques heures avant la cérémonie de remise des trophées.

« Je pense que c’est à partir de ce moment qu’on verra de l’action. Il n’y aura pas d’action avant le choix du Canadien », a-t-il ajouté.

KHL

Hughes ne sait pas danser

Les Predators ont les mains pleines à quelques jours de ce repêchage. Ils détiennent 13 droits de parole, dont sept dans les trois premières rondes. Au premier tour, ils s’exécuteront à deux occasions: au 15e et au 24e rang (cette dernière sélection ayant été obtenue dans la transaction impliquant Mattias Ekholm).

On peut logiquement se demander si les Predators aimeraient se servir de ces choix pour parler plus tôt.

« Comme tout le monde, j’aimerais assurément me rendre au sein du groupe des quatre ou cinq premiers. Mais, je crois que plusieurs de ces équipes sont à l’aise avec les joueurs qui seront disponibles lorsque viendra leur tour, a analysé Trotz. Pour elles, il n’y a pas d’urgence de bouger. »

Bref, comme le veut la traditionnelle maxime, qui s’applique encore mieux dans la capitale du country, Trotz devra se trouver un partenaire de danse. Kent Hughes pourrait-il être ce partenaire?

« J’ai parlé à Kent. Mais tout le monde se parle. Et je pense qu’il ne connait aucun pas de danse », a lancé Trotz, à la rigolade.

KHL

Bye bye Johansen

Premier entraîneur-chef de l’histoire des Predators, Trotz est revenu dans le giron de l’équipe en février lorsque l’équipe a annoncé qu’il remplacerait David Poile, pour qui l’heure de la retraite a sonné, à la fin du mois de juin.

Celui qui a amené les Capitals de Washington à la coupe Stanley, en 2018, n’a pas tardé à afficher ses couleurs.

Samedi, il a échangé Ryan Johansen à l’Avalanche en retour d’Alex Galchenyuk. Pour réaliser la transaction, les Predators ont accepté de retenir 50% du salaire (8 M$) de l’attaquant de 30 ans.

Aux journalistes francophones venus à sa rencontre, Trotz a confirmé que les Predators entraient dans une phase s’apparentant à une reconstruction.

« On est plus en mode “reset”. Cette année, on avait quatre choix de premier tour qui jouaient dans notre club-école à Milwaukee et l’équipe s’est rendue en finale d’association. On va être patient. On va développer nos joueurs et trouver ceux qui se marient à notre culture. »