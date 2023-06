Champion par équipe de la WWE: Québec a été une étape importante dans le cheminement de Kevin Owens

À l’occasion du Monday Night Raw qui sera présenté le 21 août au Centre Vidéotron, Kevin Owens effectuera son grand retour à Québec, où il avait l’habitude de se produire chaque semaine devant des foules de quelques centaines d’amateurs avant de faire le saut dans la WWE en 2015.

Absent du spectacle de l’an dernier lors du retour de la WWE dans la Vieille Capitale, Owens a bien hâte de vivre ces retrouvailles. «Dans mon chemin qui m’a mené à la WWE, plusieurs choses m’ont aidé et me battre au Centre Mgr Marcoux est l’une d’elles, a-t-il raconté. Sans l’expérience acquise pendant ces années, je n’aurais pas été capable d’atteindre les plus hauts sommets.»

Le champion par équipe en compagnie de Sami Zayn se rappelle très bien cette époque beaucoup moins glorieuse. «À chaque semaine, on se battait devant 80, 150 ou 300 à 400 personnes. Je suis content de revenir à Québec et de partager ces moments avec les amateurs de lutte et ceux qui étaient présents à l’époque des petites salles. Je suis convaincu que je verrai des gens qui étaient présents au Centre Mgr Marcoux.»

«J’ai vraiment, vraiment hâte de revenir à Québec et c’est la même chose pour Sami, de poursuivre celui qui a pratiqué le hockey jusqu’à l’âge de 13 ans avant d’adopter la lutte. Il n’y a jamais une semaine plus importante dans l’année que celle où l’on revient au Québec. Je n’ai pas les mots pour expliquer mes sentiments. On aime se battre au Québec et c’est la même chose pour les autres lutteurs et lutteuses qui apprécient les foules survoltées.»

Une première pour Québec

Québec accueillera pour la première fois un événement télévisé de la WWE. «Ça va rendre l’événement encore plus spécial, a-t-il affirmé au sujet du Monday Night Raw. C’est spécial de savoir que nous avons joué un rôle là-dedans. C’est une marque de confiance envers la ville qui reçoit un événement télévisé. Dans le passé, on ne me donnait jamais de bonnes raisons pour expliquer pourquoi on ne venait pas plus souvent à Québec.»

«Depuis l’annonce du Monday Night Raw, les dirigeants me disent que les billets se vendent à la tonne, d’ajouter le lutteur de 39 ans natif de Saint-Jean-sur-Richelieu. Québec mérite un gros show et de faire partie de la rotation des événements télévisés. C’est un marché aussi bon que Montréal et les marchés américains. Nos dirigeants vont le voir en août.»

Un nouveau rôle

Depuis peu, Owens campe un nouveau rôle dans les galas télévisés, un rôle où son personnage perd patience facilement. «C’est nouveau pour les téléspectateurs, mais ce n’est pas nouveau pour les gens dans les coulisses, a-t-il souligné avec le sourire. Avec Sami qui est comme un frère pour moi, perdre patience n’est pas la chose la plus difficile. Je lui ai déjà dit. Mon nouveau rôle est l’extension de ce qu’on vit en coulisses. On a une vie de rêve, mais on doit avoir du plaisir. Avec ce nouveau rôle, j’ai du plaisir. J’espère que les gens vont apprécier et que ça va se poursuivre.»

Toujours champions à Québec?

Avec deux événements encore au menu avant de se pointer à Québec, Owens et Zayn parviendront-ils à conserver leur titre de champions par équipe? Money in the Bank aura lieu samedi et SummerSlam, au début d’août.

«Je ne le sais pas, mais je le souhaite de tout cœur. Depuis 20 ans, nos carrières sont liées et nous avons accompli beaucoup de choses. Il s’agirait d’une autre belle accolade si on pouvait se présenter dans le ring à Québec à titre de champions.»