Comment parler de la mort à un enfant?

Mon conjoint et moi, nous avons de la difficulté à nous rejoindre sur certains enjeux touchant nos enfants qui ont quatre et six ans. Je fus élevée dans une famille où la franchise était de rigueur et où il valait mieux dire la vérité, même sur les bêtises qu’on avait faites.

Dans le cas de mon conjoint, c’est différent. Ses parents s’étant séparés alors que lui et sa sœur n’avaient que six et huit ans, et le divorce de ces derniers ayant été acrimonieux, l’expression de la vérité équivalait toujours à augmenter la douleur d’un drame. Donc pour lui, moins on en dit, moins c’est souffrant.

Ce qui fait que quand notre fils est rentré de l’école dans les jours suivant le drame de la garderie Ste-Rose de Laval et qu’il s’est mis à étaler devant sa sœur de quatre ans ce qu’il avait appris sur les événements, mon conjoint a freequé, alors que moi je trouvais ça sain de pouvoir aborder le sujet avec eux.

La petite n’a posé qu’une ou deux questions et elle est vite retournée à sa tablette. Mais quand mon conjoint a constaté que notre fils, plus curieux, voulait creuser ce drame, il a tenté d’éluder la question en amenant la conversation ailleurs, alors que moi je persistais à répondre à ses questions de la façon la plus claire possible, mais sans insister sur les points les plus épineux. Quand il en a su assez pour sa petite tête, il s’est lui aussi désintéressé du sujet pour retourner à ses activités habituelles de cette heure de la journée.

J’aimerais savoir ce que vous pensez de tout ça. Parce que mon conjoint persiste à dire qu’on aurait dû couper court à la conversation en se contentant de les rassurer sur le fait qu’ils étaient à l’abri d’un tel drame.

M-C B.

Personnellement je crois que vous avez fait la bonne chose. Votre fils étant déjà au courant du drame qui s’était joué dans cette garderie, cela aurait certainement créé des doutes dans son esprit si vous aviez fait semblant que rien n’était arrivé. D’ailleurs dans une entrevue, la Dre Christine Grou, psychologue et présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, a affirmé que « ... quand de tels événements surviennent, il est toujours préférable d’en parler aux enfants qui posent des questions. Il faut le faire dans des mots qui sont rassurants pour l’enfant, sans insister indûment sur les détails tragiques de l’événement, et en le questionnant sur sa compréhension du drame, afin de tester jusqu’où il est capable d’en prendre. » Les enfants, comme les vôtres l’ont fait d’ailleurs, sentent quand ils en ont assez.