Devrais-je me battre pour garder mon logis?

J’habite un quatre et demi au deuxième étage d’un duplex de l’est de Montréal. J’y suis depuis 20 ans et j’en ai 71. Le propriétaire est décédé il y a cinq ans, et sa femme a vendu la place en octobre dernier. Elle nous avait prévenues, ma voisine et moi, que le nouveau propriétaire entendait transformer le lieu en une habitation unifamiliale.

Décision qu’il nous a annoncée par lettre enregistrée fin décembre dernier. J’ai mis du temps avant d’en parler à ma fille. Je savais que ça allait la mettre en colère d’être obligée de s’occuper de m’aider à me reloger. Depuis que je lui en ai parlé, elle me dit que je devrais me battre pour rester là et je ne sais plus quoi penser.

Anonyme

Comme vous ne semblez pas avoir contesté dans les temps requis par la loi, je pense qu’il est trop tard pour le faire. Par contre, vous avez droit à une indemnité de trois mois de loyer et à des frais raisonnables de déménagement. C’est important que vous en fassiez la réclamation. Il faut aussi vérifier si vous n’êtes pas admissible à un logement à loyer modique.