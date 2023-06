Du 23 juillet au 2 août: Vivez le Festival d’opéra de Québec

La 12e édition du Festival d’opéra de Québec se tiendra du 23 juillet au 2 août. Le public fidèle de l’opéra à Québec de même que les non-initiés sauront y trouver leur compte. Parmi les incontournables, Roméo et Juliette de Gounod. Qui ne connait pas le destin tragique des célèbres amoureux de Vérone! En première mondiale, vous assisterez à Messe solennelle pour une pleine lune d’été, un opéra adapté d’une pièce de Michel Tremblay. De plus, l’offre des activités extérieures gratuites est bonifiée afin de permettre au plus grand nombre de vivre une expérience opératique complète et bouleversante. Le Festival d’opéra de Québec poursuit sa mission de faire rayonner l’opéra en français.

Consultez la programmation complète au operadequebec.com/festival-opera.