Du 24 juin au 3 septembre: Riopelle à Saint-Thuribe

L'exposition Riopelle à Saint-Thuribe rassemblera une série d’œuvres inédites de l’artiste Jean-Paul Riopelle, présentées pour la toute première fois au sein d'une seule et même exposition. Dans le cadre du 125e anniversaire de la localité, le tout sera exposé dans un contexte bucolique sans pareil : l'espace intérieur de l'église du village, qui rouvre ses portes après 7 ans de fermeture. C'est également l'occasion de découvrir la municipalité de Saint-Thuribe et l'ouest de Portneuf. Une programmation diversifiée composée de concerts, d'activités culturelles et d'offres alimentaires régionales sera déployée tout au long de l'été.

Visitez exporiopelle.com pour les détails.