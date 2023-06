Fête nationale: encore Montréal sur les Plaines

La symbolique est plutôt ironique. Québec perd encore la bataille des Plaines.

Le concert du 23 juin était excellent. Habile mélange de jeunesse et d’expérience, métissé de toutes les cultures qui composent le Québec moderne. Malheureusement, encore une fois piloté par Montréal, le nombril du monde culturel.

Chaque fois la même erreur

Pourquoi est-ce que tous les événements musicaux et télévisuels qui se déroulent à Québec oublient systématiquement les artisans de Québec?

J’en ai particulièrement contre le fait que les musiciens qui accompagnent les artistes sur la grande scène proviennent invariablement de Montréal, en majorité.

Depuis au moins deux ans, on a droit à un house band largement féminin, ENFIN! On serait con de ne pas le remarquer, de ne pas le saluer.

Mais où sont les musiciens de la ville de Québec?

Je ne parle pas ici des têtes d’affi­che, on ne va quand même pas se priver d’une vedette parce qu’elle vit dans un autre code postal.

Mais pourquoi ne jamais embaucher de batteurs, de bassistes, de guitaristes ou de choristes de Québec et des environs?

Pourquoi faire descendre «la gang de Montréal» alors qu’on a ici largement assez de talents pour faire danser les Plaines? Le fabuleux Antoine Gratton (demi-dieu, disons-le) n’y perdrait pas en qualité.

Je ne nommerai personne parce que la liste serait trop longue, mais les producteurs du spectacle de la Fête nationale ont l’embarras du choix. Allez voir combien d’artistes de Québec jouent régulièrement en tournée partout dans le monde.

Quand on répond que les répétitions se tiennent à Montréal, je pleure de désespoir.

Ça fait 3 ans qu’on vit par Zoom. Est-ce que ça coûterait vraiment plus cher de faire venir des musiciens de Québec à Montréal que de faire venir les musiciens de Montréal à Québec?

L’an prochain, forcez-vous donc, on va vous en mettre plein les oreilles.

Notez, sur scène, on aura au moins eu droit à Simon Kearney (voix et guitare) et Nathan Vanheuverzwijn (clavier), originaires de Québec. 2, c'est mieux que 0...