Fondation Nordiques: 362 000$ versés aux athlètes et organismes de la région

La Fondation Nordiques a une fois de plus posé un geste significatif dans la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches en versant l’importante somme de 362 000 $, dans le cadre de sa distribution annuelle. Cette année, la somme de 332 000$ a été partagée entre 119 athlètes-étudiants alors que la somme de 30 0000$ a été distribuée à quatre organismes pour l’achat d’équipements ou l’amélioration d’infrastructures. Cette nouvelle contribution dans la communauté porte donc à plus de 8 175 000 $ le montant total que la Fondation a remis depuis sa création en bourses d’études et en dons de charité, et ce, à même ses fonds privés.