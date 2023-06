L’auto-cueillette des fraises fait fureur en Estrie

Depuis vendredi, début de la saison de l’auto-cueillette des fraises en Estrie, les fermes agricultrices sont «dévalisées», au grand bonheur des cultivateurs.

«Avec le printemps froid et la pluie des derniers jours, on est très contents de l'état de nos récoltes. On a de belles fraises juteuses et goûteuses pour lancer la saison», s'est exclamé la nouvelle propriétaire de la Ferme Wera, Karine Chouanière. En trois heures seulement, toutes leurs fraises ont été cueillies, à leur grande surprise.

La saison des fraises auguraient mal pour certaines cultivatrices. Pour la propriétaire de la Ferme le Pré Gourmand, Krystel Lampron, la pénurie de personnel est toujours un enjeu.

«C'est certain que ce n'est pas l'idéal. Il n'y a pas de solutions miracles, mais on arrive à former une équipe complète en se démarquant dans notre climat de travail et dans nos valeurs en tant qu'entreprise», a expliqué Mme Lampron.

TVA Nouvelles

La Ferme Wera s'est tournée vers les travailleurs étrangers pour compléter l'équipe.

«On a des gens du Guatemala et de l'Afghanistan pour nous aider. Leur présence est précieuse pour nous», a souligné la propriétaire.

Les nouveaux propriétaires de la Ferme Wera tenaient à surprendre les habitués de cette ferme en instaurant un food-truck qui vendra les récoltes des champs.

«Il n'y aura plus d'auto-cueillette de légumes ici. Maintenant, les gens pourront acheter nos fèves et nos maïs sucrés directement dans le food-truck. Il y aura également des fruits comme des fraises et des bleuets», a mentionné Mme Chouanière.

Même si la saison vient d'être lancée, les cultivatrices sont déjà très optimistes pour leurs fraises qui, déjà, sont disponibles et délicieuses!