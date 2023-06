Le public «sauve» Lewis Capaldi en pleine crise de Tourette

Souffrant d'une crise de la Tourette, Lewis Capaldi a été soutenu par son public de Glastonbury.

🇬🇧 Magnifiques images du public de Glastonbury qui aide Lewis Capaldi à finir sa chanson malgré son syndrome de Gilles de la Tourette ! 🎤



Les fans de Lewis Capaldi l'ont aidé à terminer sa chanson à Glastonbury ce week-end.

Samedi, le musicien de 26 ans a fait son retour sur la Pyramid Stage du festival après avoir annulé trois semaines de concerts en raison de problèmes de santé. Alors que le chanteur de «Forget Me» avait bien entamé son concert, il a commencé à s'excuser auprès de la foule lorsque ses symptômes du syndrome de Tourette ont commencé à s'aggraver.

AFP

« Glastonbury, je suis vraiment désolé, a-t-il lancé. Je suis un peu agacé envers moi-même. Je m'excuse vraiment. Vous êtes tous venus et ma voix a vraiment du mal. »

Lorsqu'il s'est tu pendant sa dernière chanson, Someone You Loved, le public est intervenu pour l'aider à terminer la chanson en entonnant les paroles de la ballade à succès de 2018. « Glastonbury, merci beaucoup, a déclaré la pop star en terminant son concert. Si je ne peux plus jamais refaire ça, ça a été incroyable. »

AFP

Lewis Capaldi a rendu public son syndrome de Tourette en septembre 2022 et a souvent évoqué ses effets en entrevue.