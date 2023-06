Taylor Hall bientôt dans la même équipe que Connor Bedard

Les Blackhawks de Chicago ont acquis lundi l’attaquant Taylor Hall ainsi que les droits de négociations sur le vétéran Nick Foligno, cédant aux Bruins de Boston Ian Mitchell et Alec Regula.

Conséquemment, Hall aura vraisemblablement l’occasion de surveiller de très près les débuts d’une autre vedette dans la Ligue nationale, car les Hawks devraient repêcher Connor Bedard au premier rang de l’encan amateur, mercredi. Plus tôt dans sa carrière, soit en 2015-2016 avec les Oilers d’Edmonton, l’athlète de 31 ans se trouvait dans le même vestiaire qu’une recrue nommée Connor McDavid.

Chez les Bruins, Hall a aidé les siens à établir de nouvelles marques pour les victoires (65) et les points (135) en 2022-2023. Il a amassé 16 buts et 20 mentions d’aide pour 36 points en 61 affrontements. Lors de la série de premier tour contre les Panthers de la Floride, il a ajouté huit points en sept sorties.

Son contrat comprend une liste partielle de non-échange et il touchera 6 millions par année au cours des deux campagnes à venir.

De son côté, Foligno a inscrit 26 points en 60 matchs la saison dernière, obtenant un but et deux aides en six duels des séries. Admissible à l’autonomie sans compensation, il vient de compléter un pacte de deux ans et de 7,6 millions $.

Évoluant en défense, Mitchell a disputé 35 matchs à Chicago en 2022-2023, contre quatre pour Regula, qui a davantage joué chez les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine.