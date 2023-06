Les employés du Parc olympique pourraient déclencher une grève cet été

Les employés du Parc olympique à Montréal se sont dotés d’un mandat de cinq jours de grève, à utiliser au moment opportun, pour dénoncer le remaniement de leurs horaires qui prévoit notamment d’étendre la semaine de travail sur sept jours.

«Au total, plus de 400 travailleuses et travailleurs pourraient se retrouver en grève cet été et affecter la tenue de la dizaine d'événements prévus pendant la saison estivale», a averti la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN) dans un communiqué, lundi.

Ce mandat de grève de cinq jours voté par les travailleurs concerne de nombreux corps de métier, dont le personnel administratif et technique, le personnel de l'entretien du bâtiment et les professionnels comme les ingénieurs et avocats.

D'autres votes de grève auront lieu dans les prochaines semaines, a-t-il été précisé.

Les revendications principales des employés tournent autour de la protection des horaires de travail.

«J'ai quatre enfants et je ne suis pas le seul à avoir des obligations qui font en sorte que j'ai besoin d'un emploi stable! L'horaire de travail est un acquis important pour les travailleuses et les travailleurs, on va le défendre», a expliqué Nouhoum Doumbia, président du Syndicat des bureaux-techniques du Parc olympique.

«Tout le monde ne peut pas travailler le soir et la fin de semaine, au gré des nouvelles vocations que se donne l'employeur», a ajouté Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés du secteur public.