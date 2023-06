Les papillons sont de retour aux Galeries de la Capitale: BFLY annonce un partenariat pour trois ans

L’entreprise BFLY annonce l’ouverture de sa volière magique abritant des centaines de papillons en liberté à partir du 1er juillet aux Galeries de la Capitale, à Québec.

Parmi les nouveautés, les visiteurs pourront s’aventurer dans un «Labyrinthe de cristal» composé d’un nombre presque infini de miroirs.

«Suite au succès qu’a connu notre volière magique aux Galeries de la Capitale dans la dernière année, nous sommes emballés d’annoncer une entente avec le centre commercial qui assure la présence de BFLY à Québec pour un minimum de trois ans», a affirmé Élie Couture, président de BFLY, par voie de communiqué de presse.

PHOTO COURTOISIE BFLY

Le concept éphémère de dômes installés à l’extérieur pendant l’été et à l’intérieur l’hiver a accueilli plus de 100 000 personnes en un an, ajoute M. Couture.

En plus de s’amuser, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur le cycle de vie du papillon. Le circuit relie sept dômes, dont quatre servent de volières à papillons et trois d’espaces pour l’accueil, la projection d’un court film d’animation, la boutique BFLY ainsi qu’une offre alimentaire rafraîchissante.

«Cette année, deux immenses tentes ont été ajoutées pour accueillir un Labyrinthe de cristal, inspiré de l’une des aventures les plus populaires du centre d’amusement BFLY situé au Quartier Dix30.

Installé depuis 2017 au Quartier Dix30 à Brossard, le centre d’amusement BFLY compte trois adresses avec Québec et Laval.

BFLY prévoit développer de nouveaux marchés dès l’an prochain. Gatineau et l’ouest de Montréal sont dans la mire de l’entreprise, qui vise une expansion pancanadienne.