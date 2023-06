Levée de l'avis d'évacuation à Opitciwan mardi

Les feux de forêt continuent d'inquiéter en Haute-Mauricie, dans la communauté d'Opitciwan. Il y a toutefois des nouvelles encourageantes pour ceux qui ont été évacués, car ils devraient pouvoir regagner leur domicile dès mardi, selon ce qui est prévu.

D'après ce qui a été annoncé par le Conseil des Atikamekws d'Opitciwan, l'avis d'évacuation sera levé pour les quelque 300 résidents évacués en raison des feux de forêt.

L'heure de départ sera communiquée aux personnes concernées par le comité d'accueil pour la région du Saguenay à Chicoutimi et pour Roberval.

Ceux qui ont leur propre véhicule pourront se ravitailler en essence à Mashteuiatsh pour être en mesure de retourner à leur domicile.

Même si l'avis d'évacuation devrait être levé mardi, la situation pourrait changer rapidement. «Le Comité des mesures d'urgence d'Opitciwan se réserve le droit de réorienter toute décision afin de prolonger et maintenir l'ordre d'évacuation», peut-on lire dans le communiqué du Conseil des Atikamekws d'Opitciwan.

Les bénévoles priés de quitter les lieux

Des images du brasier, situé à une vingtaine de kilomètres de la communauté, montrent des volontaires qui tentent de protéger des chalets des flammes.

Dave Petiquay, qui dirige les opérations des bénévoles, explique avoir aidé à évacuer en fin de semaine six ou sept chalets qui auraient été la proie des flammes sans leur aide. Ils se tiennent prêts à aller prêter main-forte dans d'autres secteurs. Alors que l'inquiétude se fait toujours sentir, le chef de la communauté lance un message aux bénévoles.

«Depuis quelques jours, des bénévoles ont voulu courageusement prêter assistance aux efforts pour combattre les feux sur le terrain. Je tiens à remercier ces personnes au nom du Conseil. Cependant, au-delà des biens matériels, de nos camps et de nos chalets, ma priorité en tant que chef est d'assurer et préserver la santé et la sécurité de tous nos membres. C'est pourquoi, en raison de l'état actuel de la situation, je demande à tous ces bénévoles de quitter immédiatement les lieux des incendies et de revenir dans la communauté», a indiqué le chef Jean-Claude Mequish dans un communiqué.

Il assure également que la situation est suivie de très près, que la communauté a déjà un plan en place et que de nouvelles directives pourraient être données prochainement.