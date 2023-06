L'Isle-aux-Coudres : 360 degrés de beautés à partager!

La musique qui se mélange à celle du vent, les parfums alléchants se mariant aux effluves du large, la soif de découverte nourrie par l’hospitalité des habitants, puis l’appel de la nature à observer sur 360 degrés vous guideront vers Isle-aux-Coudres cet été.

Un simple coup d’œil aux activités à réaliser et aux attraits à visiter répertoriés sur le site web de l'Isle-aux-Coudres confirme qu’une journée sur cette île paradisiaque ne sera pas suffisante ! Campings, chalets, gîtes, résidences de touristes, motels, auberges, hôtels... Aussitôt l’hébergement réservé, c’est le grand départ vers l’aventure insulaire!

Les 100 km qui séparent Québec et Saint-Joseph-de-la-Rive, en sillonnant la belle région de Charlevoix, laissent juste assez de temps pour ébaucher les plans de ce séjour qui s’annonce inoubliable.

À bord du traversier pour une croisière gratuite de 20 minutes sur le fleuve Saint-Laurent, la découverte commence. Dès l’instant où l’ancre est jetée, la randonnée à vélo (location disponible) à travers 40 kilomètres de voies cyclables peut commencer. D’autres voyageurs s’empresseront plutôt de baisser les fenêtres de la voiture pour faire le tour de l’île (23 km), enivrés par le parfum des fleurs sauvages et le bruissement des vagues.

Les pieds dans l'eau

Crédit : Movik Inc.

Roulant entre les champs, les maisons bucoliques, les richesses patrimoniales, puis les paysages à couper le souffle, le pouvoir d’attraction du fleuve guident les visiteurs qui se retrouvent rapidement les pieds dans l’eau. Plusieurs parcs les conduisent d’ailleurs jusqu’à son rivage, où il fait bon se poser.

Au parc de la Pointe du Bout d’en Bas, la flore et la faune ont repris leurs droits. En compagnie des loups marins, des oiseaux et des grenouilles, impossible de se lasser de cette vue qui révèle un panorama immense, entre la mer, la terre et le ciel.

De la musique aux oreilles

Crédit : Pierre Rochette

Bercée par la musique presque tous les soirs d’été, l’Isle-aux-Coudres propose une programmation culturelle variée. Sous le pavillon extérieur du Havre Musical de L’Islet au moment où le soleil se couche, les concerts résonnent jusqu’aux étoiles.

Au théâtre de l’hôtel Cap-aux-Pierres, la comédie musicale Les Baronettes divertit les spectateurs, tandis qu’à la Grange de la Fascine, des artistes se donnent en spectacle. De plus, du 30 juillet au 2 août, la deuxième édition du Festival JeunArtist mettra de l’avant la musique émergente et les artistes de la relève.

Faire plus ample connaissance

Avides d’en connaître davantage sur l’île et ses traditions, les visiteurs se rendent aux Traverseux, se faire raconter l’histoire maritime des îles du Saint- Laurent, à travers les canots à glace et les goélettes.

Aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres, un économusée qui rassemble un moulin à eau, un moulin à vent et la maison du meunier, il est possible d’assister à la mouture du blé et du sarrasin, de suivre un parcours numérique et de participer à un défi évasion.

Lors d’un pique-nique sous les arbres fruitiers à la Cidrerie et Vergers Pedneault, les gourmands explorent l’Économusée du cidrier, puis s’arrêtent au resto-bistro le Corylus et à la nouvelle biscuiterie/crèmerie Aux fruits du biscuitier.

Après tant de beautés contemplées et de moments partagés, comme les 1 400 habitants de l’Isle-aux-Coudres amicalement appelés les « Marsouins », vous aussi aurez envie de crier « Mon Isle, je l’aime tout le tour »!