Louis-Jean Cormier parle du retour de Karkwa: «N’attendez pas trop parce que ça va passer vite»

Si Louis-Jean Cormier a un seul conseil à donner aux admirateurs de Karkwa qui se réjouissent du retour du groupe après une pause décrétée en 2012, c’est d’en profiter pendant que ça passe.

«Le plan de match initial, c’est vraiment éphémère. C’est très condensé. Je dis à tout le monde d’en profiter. N’attendez pas trop parce que ça va passer vite», a déclaré Louis-Jean Cormier, la semaine dernière, lors d’une entrevue avec Le Journal en marge du spectacle de la fête nationale sur les plaines d’Abraham, à Québec.

Le 8 septembre, Karkwa lancera un nouvel album au titre encore inconnu, son premier depuis la parution de l’acclamé Les chemins de verre, en 2010.

Un premier extrait accompagné d’un vidéoclip mettant en vedette Pascale Bussières, la chanson Parfaite à l’écran, a été dévoilé le 17 mai, en même temps que les dates d’une tournée automnale de 19 concerts au Québec, en Belgique, en France et à Toronto.

Tout a commencé avec Louis-Jean et François

Selon Louis-Jean Cormier, le projet de ressusciter Karkwa remonte à l’enregistrement de ses deux derniers albums en solo, auxquels François Lafontaine a participé.

«J’avais tellement eu du plaisir quand il est apparu à la fin du processus de Quand la nuit tombe que je lui ai demandé qu’on fasse Le ciel est au plancher ensemble.»

Les deux amis vivaient alors de grandes émotions dans leurs vies personnelles. Le papa de Louis-Jean Cormier venait de mourir et la maman de François Lafontaine était malade.

«Nous avons fait quasiment 200 concerts ensemble et c’est là qu’on s’est dit que ça pourrait être le fun qu’on revienne avec Karkwa. Très tôt dans le processus, les gars de Karkwa étaient partants et on a travaillé sur un album.»

«Le Jell-O a pogné assez vite»

Aux dires de Louis-Jean Cormier, le courant «passe puissance 1000» entre les cinq membres originaux de la formation rock alternative complétée par Julien Sagot, Martin Lamontagne et Stéphane Bergeron.

«Nous avions la curiosité de voir ce que notre amalgame, qui a toujours été spécial parce que nous sommes tous différents, allait donner 13 ans plus tard avec la maturité, avec le métier, avec l’expérience que nous avons tous pris dans nos carrières respectives.»

Depuis la fin du groupe, tous les membres de Karkwa avaient continué de faire de la musique, à l’exception de Martin Lamontagne, qui a troqué la scène pour les chantiers de construction.

«Il a repris sa basse comme s’il n’avait jamais arrêté de jouer. Il était vraiment super bon. Tout ce que je peux dire, c’est que le Jell-O a pogné assez vite», s’enflamme Louis-Jean Cormier.