Maison rasée dans le Vieux-Québec: les citoyens appréhendent des délais supplémentaires

Les conditions imposées par la Commission d'urbanisme pour les travaux à venir sur le site de la maison démolie dans le Vieux-Québec sont nécessaires, mais elles pourraient occasionner des délais supplémentaires, estiment les citoyens, qui s'impatientent.

Plus d'un mois après la démolition d'urgence par la Ville, les débris s'entassent toujours sur le site. L'avenue Sainte-Geneviève est bloquée en raison des risques de chutes de pierres. Et le Comité des citoyens du Vieux-Québec craint que la situation perdure.

Il y a deux semaines, la Ville a délivré un permis pour que le propriétaire puisse retirer les gravats.

La Commission d'urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) a cependant imposé ses conditions.

Le tout doit être fait «rapidement» et avec précaution, et l'excavation est interdite.

Car tout creusage éventuel pour une nouvelle construction devra faire l'objet d'un nouveau permis et des fouilles archéologiques seront requises.

Des vestiges importants comme des traces des premières fortifications françaises pourraient bien se trouver dans le sous-sol de la maison rasée.

Le président du Comité, Michel Masse, est tout à fait d'accord avec ces conditions imposées.

«On est dans un site très stratégique», souligne-t-il.

«On est conscients qu'on est dans le Vieux-Québec et que si on soulève une pierre, il y a des chances qu'on trouve des choses en dessous.»

«Mais au niveau de la résolution de ce dossier-là, ça complique les choses. Parce que ça risque de prolonger le délai pour le ramassage.»

Circulation

Les citoyens déplorent le fait que les débris restent en place. Ils soulignent qu'une forte odeur s'en dégage et craignent les risques d'incendie.

Pour M. Masse, qui représente ses concitoyens, le dossier ne doit pas s'éterniser.

«Il faut que ce soit dégagé. On ne peut pas laisser la rue fermée comme ça. Ça cause des inconvénients aux résidents pour l'accès aux propriétés, pour les livraisons et tout. C'est une voie importante de circulation. Le trafic est dévié sur Saint-Denis. Je ne suis pas sûr que les résidents de l'avenue Saint-Denis vont vouloir endurer ça pendant des mois et des mois. Surtout qu'en plus, la saison touristique va commencer et que l'avenue Sainte-Geneviève est une voie de sortie importante pour le Vieux-Québec.»

Future construction harmonieuse

La CUCQ a aussi souligné qu'une éventuelle construction sur ce site devra s'harmoniser avec le bâti existant. Toute nouvelle construction devra être approuvée par la Commission et le ministère de la Culture et recevoir un permis.

«La valeur architecturale du nouveau bâtiment devra être supérieure à celle du bâtiment démoli.» La nouvelle construction doit respecter «l'échelle du lot ainsi qu'un gabarit et une architecture compatible avec le milieu bâti environnant», a écrit la CUCQ dans ses recommandations.