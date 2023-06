Mauvaise qualité de l’air: ça s’améliore à Montréal, mais la fumée est toujours présente

Pour une deuxième journée de suite, le grand Montréal est enveloppé de fumée et les particules fines se dissipent petit à petit. Si l’air de la métropole québécoise a été parmi les plus pollués au monde, il est devenu beaucoup plus sain en milieu d'après-midi lundi.

Vers 15h50, lundi, le site IQAir répertoriait l’indice de la qualité de l’air à 53 particules par mètres cubes à Montréal, le 46e plus élevé de son palmarès. Le numéro un mondial de la mauvaise qualité de l'air appartient à la ville de Jakarta en Indonésie avec 168.

L'alerte au smog d'Environnement Canada a d'ailleurs été levé cet après-midi.

Les plateaux sportifs, piscines et pataugeoires fermés hier en raison de la piètre qualité de l’air à Montréal ont rouvert à midi, lundi.

La fumée causée par les incendies de forêt s’étend maintenant dans plusieurs régions au Québec, mais la pluie prévue dans bon nombre de ces secteurs aidera à apaiser le climat.

Indice de la qualité de l’air (IQA) Et chez vous? Quel est l’indice de la qualité de l’air dans votre ville et quelles sont les recommandations de santé qui en découlent ? IQA 0 Index de la qualité de l’air (IQA US) 0-50 Bon 51-100 Modéré 101-150 personnes sensibles Mauvais 151-200 tout le monde Mauvais 210-300 Très mauvais 301 et + Critique IQA: BON Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MODÉRÉ Certaines personnes peuvent être particulièrement sensibles à la pollution aux particules fines Personnes particulièrement sensibles : Envisagez de réduire la durée et l’intensité des activités extérieures. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Ce sont des signes indiquant qu’il faut ralentir. Tous les autres : Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MAUVAIS pour

personnes sensibles Les groupes sensibles incluent les personnes atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires, les personnes âgées, les enfants et les adolescents, les populations minoritaires et les travailleurs à l’extérieur. Groupes sensibles : Réduisez la durée et l’intensité des activités extérieures. C’est correct d’être actif à l’extérieur, mais prenez davantage de pauses. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Personnes atteintes de maladies cardiaques : Des symptômes tels que des palpitations, des essoufflements ou une fatigue inhabituelle peuvent indiquer un problème grave. Si vous présentez l’un de ces symptômes, contactez votre professionnel de la santé. IQA: MAUVAIS

pour tout le monde Personnes sensibles : Évitez les activités extérieures prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Réduisez la durée et l’intensité des activités. Prenez davantage de pauses lors des activités extérieures. * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: TRÈS MAUVAIS Personnes sensibles : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Remettez-la à une période où la qualité de l’air est meilleure ou déplacez les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Évitez les activités prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: CRITIQUE Tous les autres : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Personnes sensibles : Restez à l’intérieur et maintenez un niveau d’activité réduit. Suivez les conseils pour maintenir des niveaux de particules bas à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté.

À Laval, le tarif d’autobus a été réduit à 1$ pour réduire la circulation automobile et permettre aux citoyens de se déplacer avec plus de facilité.