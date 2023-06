Paris sportifs : les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 27 juin qui valent le détour.

Baseball : Brewers de Milwaukee c. Mets de New York

Getty Images via AFP

Les temps sont durs pour les Mets de New York cette saison. Ils sont présentement au quatrième rang dans la section Est de la Ligue nationale avec une fiche de 35-42. New York a présentement un retard de 15 matchs sur les Braves d’Atlanta qui occupent la tête de cette section. Les hommes de Buck Showalter ont subi quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Plusieurs joueurs vedettes sous-performent actuellement chez la formation de New York. On n’a qu’à pensée au joueur d’arrêt-court Francisco Lindor qui malgré ses 15 circuits à une moyenne au bâton de .221. Le lanceur partant vedette Justin Verlander connaît lui aussi des difficultés cette saison. L’artilleur droitier a un dossier de 2-4 et sa moyenne de point mérité s’élève à 4,50. Pour ce qui est des Brewers, ils talonnent les Reds de Cincinnati en tête de la section Centrale de la Ligue nationale. Leur fiche est de 40-37 et la formation du Wisconsin a remporté six de ses 10 derniers rendez-vous.

Prédiction : Victoire des Brewers de Milwaukee - 2,20

Tennis : Lorenzo Sonego c. Zhizhen Zang

AFP

Lorenzo Sonego (40e joueur au monde) a connu de bons moments cette saison même s’il n’a pas encore remporté de titre. L’athlète de 28 ans a atteint les quarts de finale à deux reprises cette saison lors des tournois de Dubaï et de Montpellier. Sonego a battu deux joueurs appartenant au top 15 jusqu'à présent cette saison soit Félix Auger-Aliassime (12e au monde) à Dubaï et Andrey Rublev (septième joueur sur l’échiquier mondial) à Roland-Garros. Il affronte Zhizhen Zang (54e raquette mondiale). Le joueur originaire de la Chine ne connaît pas vraiment de succès jusqu’à présent, car il a un dossier de 6-7.

Prédiction : Victoire de Lorenzo Sonego en deux manches - 1,60

Tennis : Bianca Andreescu c. Rebeka Masarova

AFP

Bianca Andreescu (51e joueuse sur la planète) connaît quelques difficultés cette saison. Elle a atteint les demi-finales à une seule reprise cette saison et ce fut lors de l’Open de Thaïlande en février dernier. La Canadienne a battu Sonay Kartal (264e raquette au monde) en trois manches de 6-3,3-6 et 7-5 en lever de rideau du Tournoi de Bad Homburg. L’athlète de 23 ans affronte Rebeka Masarova (classée 69e au monde) qui a atteint les demi-finales à une seule reprise cette saison lors d’un tournoi de la WTA soit à Auckland en Nouvelle-Zélande. Cependant, Andreescu devrait profiter de ce rythme qu’elle a afin remporter cette rencontre.

Prédiction : Victoire de Bianca Andreescu en deux manches - 2,00