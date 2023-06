[PHOTOS] Smog à Québec: l'avertissement est levé

L'avertissement de smog dans la région de Québec est levé. Environnement Canada en a fait l'annonce en début d'après-midi, lundi.

Tel que mentionné par la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, on s'attendait à une amélioration de la qualité de l’air au cours de la journée.

La Ville de Québec n'a pas pris de chance et elle a demandé à ses camps de jour de déployer le plan prévu pour les activités intérieures en cas de pluie pour éviter d'exposer les jeunes et le personnel aux particules occasionnées par les feux de forêt.

«On pense que la qualité de l’air va redevenir normale ce soir», a affirmé plus tôt dans la journée le Dr Philippe Robert, médecin spécialiste en santé publique pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Malgré l’épisode de smog intense observé dimanche, il ne semble pas y avoir eu une augmentation significative des consultations pour des problèmes de santé liés à la qualité de l’air dans la région de Québec jusqu’à présent.

«On suit les données quotidiennement. Pour hier [dimanche], nous n’avons pas remarqué d’augmentation des appels à Info-Santé, des visites aux urgences, des transports ambulanciers, rien de significatif. On va voir dans les prochains jours.»

«Mais quand c’est seulement 24 ou 48 heures, on ne s’attend pas à des augmentations importantes. Ça serait plutôt le cas si la situation devait perdurer pendant deux ou trois semaines, mais ce n’est pas ce qui est prévu.»

Écoutez l'entrevue de Jean-François Baril avec Ali Bahloul, chercheur à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) via QUB radio :

La situation de Québec ne se compare pas avec la situation vécue à Montréal.

Indice de la qualité de l’air (IQA) Et chez vous? Quel est l’indice de la qualité de l’air dans votre ville et quelles sont les recommandations de santé qui en découlent ? IQA 0 Index de la qualité de l’air (IQA US) 0-50 Bon 51-100 Modéré 101-150 personnes sensibles Mauvais 151-200 tout le monde Mauvais 210-300 Très mauvais 301 et + Critique IQA: BON Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MODÉRÉ Certaines personnes peuvent être particulièrement sensibles à la pollution aux particules fines Personnes particulièrement sensibles : Envisagez de réduire la durée et l’intensité des activités extérieures. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Ce sont des signes indiquant qu’il faut ralentir. Tous les autres : Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MAUVAIS pour

personnes sensibles Les groupes sensibles incluent les personnes atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires, les personnes âgées, les enfants et les adolescents, les populations minoritaires et les travailleurs à l’extérieur. Groupes sensibles : Réduisez la durée et l’intensité des activités extérieures. C’est correct d’être actif à l’extérieur, mais prenez davantage de pauses. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Personnes atteintes de maladies cardiaques : Des symptômes tels que des palpitations, des essoufflements ou une fatigue inhabituelle peuvent indiquer un problème grave. Si vous présentez l’un de ces symptômes, contactez votre professionnel de la santé. IQA: MAUVAIS

pour tout le monde Personnes sensibles : Évitez les activités extérieures prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Réduisez la durée et l’intensité des activités. Prenez davantage de pauses lors des activités extérieures. * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: TRÈS MAUVAIS Personnes sensibles : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Remettez-la à une période où la qualité de l’air est meilleure ou déplacez les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Évitez les activités prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: CRITIQUE Tous les autres : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Personnes sensibles : Restez à l’intérieur et maintenez un niveau d’activité réduit. Suivez les conseils pour maintenir des niveaux de particules bas à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté.

«Il y avait deux fois moins de particules fines à Québec qu’à Montréal hier. La situation était quand même meilleure à Québec par rapport à Montréal. Ça démontre à quel point la situation varie, selon la météo et les vents.»

Dans les dernières 24 heures, on a observé dans la région de Québec 80 microgrammes de particules fines par mètre cube, alors que la normale, c’est 15.

«Ce n’est pas parce qu’on dépasse 15 que tout le monde va avoir des problèmes de santé. Plus c’est élevé, pire c’est. On n’est pas dans les niveaux 200, 300 et 400 comme on a vu ailleurs.»

«Ça pourrait nous arriver plus tard dans l’été. Donc, on reste vigilant.»

Dimanche, le CIUSSS a émis certaines recommandations pour éviter les activités intenses à l’extérieur.

«Ce n’est pas le temps de courir un marathon», a affirmé le Dr Robert.

Les bébés, les jeunes enfants, les personnes plus âgées ou ayant des problèmes cardiaques ou pulmonaires, qui risquent de souffrir davantage de la qualité de l’air, sont invités à restreindre leurs activités à l’extérieur, le temps que la situation s’améliore, ce qui devrait venir rapidement, selon les prévisions météorologiques prévues dans la région.

«On sait que la qualité de l’air, ça évolue rapidement. Avec les feux de forêt qui sont là pour rester dans les prochaines semaines dans le nord du Québec, il est possible qu’il y ait d’autres épisodes [de smog] qui reviennent. Cela dépend vraiment de la direction des vents. Alors, il faut rester attentif»», a-t-il poursuivi.

De son côté, la Ville de Québec a publié un communiqué lundi matin pour dire que les équipes sont prêtes et mobilisées.

«Nos équipes surveillent la situation de près. Alors que 10 des 60 sites de camps de jour accueillent présentement des enfants, la Ville a recommandé aux équipes d’animation d’activer leur plan pluie afin de réduire les activités extérieures», a-t-on informé.

Les piscines extérieures et les jeux d’eau demeurent quant à eux ouverts selon les horaires en vigueur.

Concernant les employés municipaux qui travaillent à l’extérieur, la Ville suit les consignes émises par la Santé publique et fait appel à la vigilance habituelle des personnes ayant des conditions de santé particulières.