Connor McDavid vole la vedette!

La saison historique de Connor McDavid a été récompensée lundi, lors d’une cérémonie de la Ligue nationale de hockey (LNH) tenue à Nashville. L’attaquant des Oilers d’Edmonton a mis la main sur les trophées Hart et Ted-Lindsay.

Le joueur de centre est devenu cette saison le sixième patineur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à atteindre le cap des 150 points en une saison. McDavid a conclu la campagne avec 153 points dont 64 buts, en 82 parties.

Pour le Hart, il a devancé au scrutin David Pastrnak (Bruins de Boston) et Matthew Tkachuk (Panthers de la Floride). Dans le cas du Ted-Lindsay, remis par ses pairs, il a été préféré à Erik Karlsson et David Pastrnak.

L’athlète de 26 ans a également remporté plus tôt cette saison le trophée Maurice-Richard remis au champion marqueur de la saison régulière ainsi que le trophée Art Ross remis au meilleur pointeur de la saison.

Un baume sur le coeur pour Ullmark

Le gardien des Bruins de Boston Linus Ullmark a obtenu un beau prix de consolation après que lui et son équipe aient subi l’élimination au premier tour des séries éliminatoires contre les Panthers de la Floride. Ullmark a remporté le trophée Vézina.

Le portier de 29 ans a connu la meilleure saison de sa carrière en cumulant un dossier de 40-6-1. Sa moyenne de buts alloués fût de 1,89 et son taux d’efficacité s’est élevé à ,938 en 49 parties. Le Suédois a été l’un des artisans de la saison record des Bruins de 65 victoires et 135 points. Il succède ainsi au gardien des Rangers de New York, Igor Shesterkin qui avait raflé cet honneur en 2022.

Connor Hellebuyck (Jets de Winnipeg ) et Ilya Sorokin (Islanders de New York) étaient également nommés pour le Vézina.

En plus du Vézina, Ullmark et son adjoint Jeremy Swayman se sont emparés du trophée William-M.-Jennings, remis aux gardiens de but de l'équipe ayant concédé le moins de buts durant la saison régulière.

Ils deviennent ainsi le troisième duo de portier de l’histoire des Bruins après Jaroslav Halak et Tuukka Rask (saison 2019-2020) et Andy Moog (saison 1989-1990) à gagner cet honneur.

Beniers meilleure recrue de la saison

On s’attendait principalement à une course entre les deux premiers choix du repêchage de la LNH de 2021, soit Owen Power (Sabres de Buffalo) et Matty Beniers (Kraken de Seattle) pour l’obtention du trophée Calder, remis annuellement au meilleur joueur de première année. Ce trophée est finalement venu à Matty Benniers.

L’attaquant de 20 ans, a rendu de précieux services à son équipe lors de la dernière campagne avec une récolte 57 points, dont 24 filets, en 80 matchs.

Le gardien des Oilers d’Edmonton Stuart Skinner était également en nomination.

Un troisième Norris pour Karlsson

Écarté pour le trophée Ted-Lindsay, Erik Karlsson n'est pas reparti de Nashville les mains vides puisqu’il a soutiré le trophée Norris.

Karlsson a eu le dessus devancé par Cale Makar dans la course au trophée Norris, remis au meilleur défenseur.

L’arrière des Sharks a atteint un sommet personnel cette saison avec un impressionnant total de 101 points en plus d’avoir fait bouger les cordages à 25 reprises.

Voici la liste complète des candidats pour les différents trophées :

Hart (joueur le plus utile à son équipe)

GAGNANT : Connor McDavid (Oilers)

David Pastrnak (Bruins)

Matthew Tkachuk (Panthers)

Norris (meilleur défenseur)

Adam Fox (Rangers)

GAGNANT : Erik Karlsson (Sharks)

Cale Makar (Avalanche)

Vézina (meilleur gardien)

Connor Hellebuyck (Jets)

Ilya Sorokin (Islanders)

GAGNANT : Linus Ullmark (Bruins)

Ted-Lindsay (meilleur joueur selon ses pairs)

Erik Karlsson (Sharks)

GAGNANT : Connor McDavid (Oilers)

David Pastrnak (Bruins)

Calder (recrue par excellence)

GAGNANT : Matty Beniers (Kraken)

Owen Power (Sabres)

Stuart Skinner (Oilers)

Jack-Adams (meilleur entraîneur)

Dave Hakstol (Kraken)

GAGNANT : Jim Montgomery (Bruins)

Lindy Ruff (Devils)

Frank J. Selke (meilleur attaquant défensif)

GAGNANT : Patrice Bergeron (Bruins)

Nico Hischier (Devils)

Mitch Marner (Maple Leafs)

Lady Byng (joueur le plus gentilhomme)

Jack Hughes (Devils)

GAGNANT : Anze Kopitar (Kings)

Brayden Point (Lightning)

Jim Gregory (meilleur directeur général)

Jim Nill (Stars)

Don Sweeney (Bruins)

Bill Zito (Panthers)

King Clancy (engagement communautaire)

GAGNANT : Mikael Backlund (Flames)

Anders Lee (Islanders)

Darnell Nurse (Oilers)

Bill Masterton (persévérance, esprit sportif et dévouement)

Clayton Keller (Coyotes)

GAGNANT : Kristopher Letang (Penguins)

Alex Stalock (Blackhawks)

Mark Messier (leadership)