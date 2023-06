Deux morts dans une collision frontale à Jonquière

Une violente collision frontale a tué deux automobilistes, lundi après-midi, à Saguenay.

Le Service de police de Saguenay (SPS) a confirmé la mort des deux conducteurs, qui étaient seuls à bord de leur véhicule, au lendemain du drame.

Le face-à-face est survenu vers 14h15, lundi, sur le boulevard du Royaume à la sortie de Jonquière, pour une raison qui n’a pas encore été établie.

Selon Carl Tremblay, porte-parole du corps policier, plusieurs citoyens aux alentours ainsi qu’un patrouilleur ont été alertés par le bruit de l’impact. Ce dernier s’est rendu immédiatement sur place et a constaté que deux véhicules accidentés avaient été projetés hors de la voie publique. Ils gisaient dans les fossés de part et d’autre du boulevard et l’un d’eux était en feu.

Signe de la force de la collision, un bloc-moteur est resté sur la chaussée.

Le policier a demandé aussitôt l’intervention du service incendie et des ambulanciers.

Mort évidente

La mort évidente d’un des conducteurs a été constatée sur place, tandis que le second a été extirpé de sa fâcheuse position et semblait encore présenter des signes vitaux. Malheureusement, son décès a ensuite été constaté à l’hôpital.

L’identité des victimes n’était pas connue au moment d’écrire ces lignes.

Le SPS n’a pas voulu s’avancer sur les causes et circonstances. Ce segment de la route est en ligne droite, la visibilité était bonne et rien n’indique que le soleil était aveuglant. Il s’agit d’une zone de 90 km/h. «C’est une ligne double à cet endroit», a précisé M. Tremblay.

«Pour le moment, on n’a pas raison de croire que c’est criminel», a ajouté Luc Tardif, qui est également porte-parole du service de police.

«L’enquête a été transférée au bureau du coroner qui assurera le suivi dans ce dossier. Le SPS n’émettra aucun autre commentaire afin de ne pas nuire à la suite des procédures», a précisé le communiqué de la police.

