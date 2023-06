Un joueur de la NFL voulait tenir une activité caritative au club de golf de Donald Trump et ça n’a pas passé

L’objectif du demi de sûreté des Bills de Buffalo Jordan Poyer, qui souhaitait recueillir des fonds pour sa fondation, était noble, mais il a dû faire marche arrière en raison de vives réactions liées au lieu de son événement ayant finalement été annulé.

Effectivement, un tournoi de golf était prévu le 10 juillet au club Trump National Doral de Miami, sauf que plusieurs commanditaires et participants n’ont visiblement pas voulu être associés à l’ancien président des États-Unis. Conséquemment, Poyer a confirmé en fin de semaine que l’activité n’aura pas lieu cette année. D’après le quotidien The Buffalo News, le retrait de la fondation ECMC aurait incité le footballeur à freiner le projet.

«J’espérais que nous puissions surmonter cela et il me semblait bien que nous eussions réussi, mais ce n’était pas le cas. On dirait que nos ego l’ont emporté sur la façon de se comporter comme être humain. Ne pouvoir partager l’amour, des discussions et des rires avec des gens n’ayant peut-être pas les mêmes opinions ou croyances que soi constitue un immense problème aux États-Unis, a-t-il déclaré dans une vidéo sur Instagram. Je suis fâché de voir que nous en sommes rendus là.»

«Malheureusement, nous avons été tristement surpris par les commentaires négatifs de certains qui ont voulu transformer le tout en bataille politique et diviser notre communauté. Nous condamnons tout type de violence et nous restons aux côtés de Jordan, qui continue de travailler pour exercer un impact positif et représenter un modèle à suivre», a ajouté l’agence Avalon Sports, qui représente les intérêts du joueur.

Ce dernier a réalisé quatre interceptions en 12 matchs la saison passée. Mise sur pied en mai 2022, la fondation de Poyer vise à offrir le soutien et les informations requises aux individus aux prises avec des problèmes de consommation et à leur famille.