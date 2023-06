Un père de famille sera déporté en Inde même s’il craint d’être tué

Une famille originaire de l’Inde vit des heures d’angoisse depuis qu’Ottawa a refusé sa demande d’asile et fixé la date de sa déportation à la fête du Canada, et ce, même si le père craint de se faire tuer dès qu’il remettra les pieds dans son pays.

«Je ne dors plus, je ne mange plus. Je suis vraiment en danger en Inde. Si on me tue, qui va prendre soin de mes deux enfants?» laisse tomber M. Singh. Il a demandé à taire son prénom par crainte de représailles dans son pays.

En Inde, l’homme de 39 ans était un agriculteur. Sa vie a été complètement bouleversée en 2016 quand il a embauché sans le savoir un travailleur cachemiri qui était recherché par la police pour terrorisme.

Un terroriste comme employé

«Pour l’embaucher, j’avais pourtant dû vérifier son identité avec la police. On m’a donné un casier vierge, on m’a dit qu’il était correct», assure M. Singh, rencontré à Montréal dans le bureau de son avocat, Me Miguel Mendez.

En juin de cette année-là, la police du Pendjab a arrêté M. Singh sur sa ferme, l'accusant entre autres d'avoir tenté de protéger des terroristes. Il raconte avoir été torturé pendant deux jours avant d’être finalement relâché.

Or, il n’était pas au bout de ses peines. Comme son employé était porté disparu avec deux autres complices, M. Singh a continué de recevoir des menaces anonymes, puis il a été arrêté et torturé une deuxième fois.

L’agriculteur a même tenté de se cacher chez des proches, mais sa femme, Mme Kaur, a dû dévoiler où il se trouvait sous les menaces d’être violée et tuée. Ils sont parvenus à fuir vers le Canada en mars 2017, où ils ont demandé l’asile.

Actifs à la société

Depuis son arrivée à Montréal, M. Singh s’est trouvé un emploi dans un centre de distribution. De son côté, Mme Kaur suit des cours de francisation et fait du bénévolat dans un organisme auprès des femmes enceintes vulnérables. Le couple a aussi donné naissance à une fille et un garçon, aujourd'hui âgés de 4 et 2 ans.

Malgré cela, les parents ont vu leur demande d’asile être refusée. À leur dossier, les témoignages de gens bien au fait de leur histoire en Inde n’auront pas suffi. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada refuse de commenter le cas spécifique.

«Depuis, chaque jour est une sentence. Ils ne savent jamais quand ça se terminera», confie leur avocat Me Miguel Mendez.

Erika Aubin / JdeM

En mars dernier, M. Singh et sa femme ont vu leur expulsion du Canada être repoussée, mais la date butoir est finalement tombée: ce samedi, le 1er juillet.

Permis de séjour temporaire

D’ici là, leur avocat demande au ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, de leur accorder un permis de séjour temporaire afin d’éviter la déportation pendant que leur seconde demande humanitaire est traitée.

Les deux parents sont également encore en attente des visas pour leurs enfants, qui ont uniquement leur citoyenneté canadienne. Sans ce papier, les bambins ne pourront pas embarquer dans l’avion avec eux vers l’Inde.

«Mon niveau de confiance est à zéro. Je ne mange plus. Je suis toujours stressée. C’est extrêmement difficile», confie Mme Kaur, en s’efforçant de parler français malgré sa voix brisée par l'émotion.

Arrêté parce qu’il a peur de retourner dans son pays

En plein processus de déportation en Inde, un père a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours par l’Agence des services frontaliers du Canada après avoir simplement exprimé sa crainte de retourner dans son pays, où il craint d’être tué.

«Je commence à me lasser des détentions de personnes simplement sur la base de leur réaction émotive à l'idée de devoir quitter le Canada après plusieurs années passées ici et après avoir eu deux enfants nés au Canada», a lancé Marisa Musto, membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, en ordonnant la libération de M. Singh.

Le père de famille qui doit être expulsée prochainement du Canada a été incarcéré pendant quelques jours, en mars dernier, au centre de détention de Laval. Le Journal a obtenu une transcription de la révision de détention.

Le 13 mars dernier, M. Singh s'est présenté avec sa femme à une réunion avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme il le faisait régulièrement pour organiser son expulsion du pays.

Risque de fuite

Pendant l’entretien avec un agent de l’ASFC, le couple a exprimé sa peur de retourner en Inde. Le père – qui craint de se faire tuer dans son pays natal – est même devenu émotif à un moment, souligne Mme Musto dans sa décision.

Face au risque que M. Singh prenne la fuite pour éviter d’être déporté, l’ASFC lui a ainsi passé les menottes.

«Honnêtement, les mots me manquent pour décrire mes sentiments à l'égard de cet entretien. En fait, j'étais bouleversé. [...] Ce que je vois en lisant cet entretien, c'est qu'il vise spécifiquement à établir des motifs de détention», a également déploré Marisa Mutso.

Car malgré ses peurs, M. Singh a répété à plusieurs reprises son intention de coopérer avec les autorités, «comme il l'a toujours fait», souligne-t-elle.

Après cette situation, la date butoir de la déportation a été remise au 1er juillet prochain.

L’avocat du couple, Me Miguel Mendez, voit là une arrestation abusive: «La façon dont ils ont procédé, c’est horrible. Ça a causé [au couple] un stress supplémentaire, mais aussi aux enfants qui ont vu leur père disparaître quelques jours. Il a failli perdre son travail, car il ne pouvait même pas les appeler», explique-t-il.

L’ASFC n’avait pas répondu à nos questions au moment de publier.