Le porte-parole de la SQ, Claude Doiron, accusé d’agression sexuelle

Le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ) dans l’est de la province, le sergent Claude Doiron, a été accusé lundi d’avoir agressé sexuellement une enfant il y a 35 ans, causant toute une surprise dans la région où il était le visage de la police depuis plus d’une décennie.

Le policier de 60 ans a brièvement comparu par la voix de son avocat, lundi avant-midi, au palais de justice de Percé. Il était apparemment à l'écoute par visioconférence, mais n'a pas eu à prendre la parole ou à ouvrir sa caméra.

Il fait face à trois chefs d’accusation, soit agression sexuelle, contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels, sur une personne âgée de moins de 14 ans, selon le mandat d'arrestation qu'a pu consulter Le Journal. Il n’y a qu'une victime alléguée.

Le document précise que les événements auraient eu lieu en 1988 sur une période de cinq mois, alors que l’accusé avait 25 ans. Il n’était alors pas à l'emploi de la SQ.

Choc

Comme agent d’information, Claude Doiron était le visage de la SQ dans le district du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, depuis 11 ans.

Il était appelé à donner des entrevues quotidiennement dans les médias concernant les affaires policières, ce qui en a fait une figure bien connue dans la région et parfois au-delà.

Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, rappelle que le policier était en poste lors d’événements marquants, comme en 2014 lors de l’incendie d’une résidence pour personnes âgées à L’Isle-Verte, et plus récemment lors de l’attaque au camion-bélier à Amqui, en mars dernier.

«C’est quelqu’un qui est connu à l’évidence pour ce qui est des élus du Bas-Saint-Laurent. [...] Pour ma part, c’est une grande surprise», a réagi M. Lagacé.

«Effectivement, ça crée un certain état de choc, considérant le poste qu’il occupe. [...] Je trouve ça positif et important de voir qu’il y a de plus en plus de victimes qui portent plainte. [...] Je pense qu’on est en train, peut-être, tranquillement, d’assister à un changement au niveau de la société», a commenté pour sa part Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis.

Arrêté le 15 juin

Le sergent Doiron, qui cumule une trentaine d’années d’expérience dans le domaine policier, avait été arrêté le 15 juin dernier par le service des normes policières, puis rencontré par des enquêteurs et remis en liberté. Il est depuis relevé de ses fonctions, à demi solde.

L’ex-porte-parole, originaire de la Gaspésie, devait entreprendre sa retraite cette semaine.

«Ce n’est jamais réjouissant, une situation comme celle-ci, pour une organisation. Cependant, il est important de prendre en considération également qu’il y a une victime dans ces événements-là. C'est important aussi de prendre soin des victimes. On va laisser le processus judiciaire suivre son cours, qui décidera de la suite des choses», a affirmé la lieutenante Ann Mathieu, coordonnatrice au Service de la diffusion et des relations médias de la SQ.

Le dossier reviendra devant le tribunal pour orientation le 29 septembre prochain.

Qui est Claude Doiron

60 ans

Agent d’information au Service de la diffusion et des relations médias de la SQ de 2012 à 2023

Couvrait les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine

Était précédemment patrouilleur à la Sûreté municipale de Rimouski et à la Sûreté du Québec

Originaire de Murdochville

Source : Revue de presse effectuée par Le Journal